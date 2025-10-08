Llevan a juicio al hombre que mató de un disparo a un adolescente en el barrio Confluencia de Neuquén

Durante una audiencia de control de acusación celebrada este miércoles en la Ciudad Judicial de Neuquén, el fiscal Andrés Azar solicitó que un hombre sea llevado a juicio por el homicidio de un joven de 17 años, ocurrido en el barrio Confluencia.

El representante del Ministerio Público Fiscal imputó al acusado el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en calidad de autor. Debido a que la pena prevista para este tipo de delito oscila entre los tres y quince años de prisión, el fiscal pidió que el caso sea juzgado por un tribunal colegiado.

Según la investigación, el hecho tuvo lugar el 9 de mayo, entre la medianoche y la 1.20 de la madrugada, en la esquina de las calles Paimún y Boerr. De acuerdo con la fiscalía, una discusión entre dos grupos de personas derivó en un enfrentamiento que culminó cuando el acusado efectuó un disparo a corta distancia con intención de matar.

El proyectil impactó en el rostro del adolescente, provocándole la muerte inmediata a causa de un traumatismo craneal grave.

Tras el homicidio, se registraron nuevos disturbios en el barrio. Vecinos intentaron incendiar la vivienda del presunto autor, por lo que fue necesaria la intervención de personal policial antidisturbios para restablecer el orden.

En su presentación, el fiscal Azar adelantó que en el juicio se incorporarán testimonios de testigos, peritos, médicos y policías, además de documentación, secuestros y el registro de una cámara de seguridad que captó el momento del disparo.

El juez de garantías Luis Giorgetti hizo lugar al pedido de la fiscalía, dispuso la apertura de la etapa de juicio y remitió la causa a un tribunal colegiado. En los próximos días, la Oficina Judicial fijará la fecha del debate oral.

El imputado permanecerá en prisión preventiva, medida que se mantiene vigente ante el riesgo de fuga y la posibilidad de entorpecer la investigación.