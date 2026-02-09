Segunda denuncia contra una camarista laboral de Roca en el Consejo de la Magistratura

La sesión de septiembre en la que se trató la anterior denuncia contra la camarista de Roca.

El Auditor Judicial General de Río Negro, Juan Manuel Montoto, está analizando una nueva denuncia contra la camarista laboral de Roca, Daniela Perramón, a la que el Consejo de la Magistratura de la provincia decidió archivarle una causa meses atrás, por un hecho similar.



En septiembre pasado, en una álgida sesión del Consejo de la Magistratura en Roca, el cuerpo archivó una denuncia contra Perramón en la que un empresario reginense la acusó de presionarlo para llegar a un acuerdo laboral con un trabajador. El caso tuvo sus particularidades pues una de las pruebas que presentó el denunciante fue un audio que grabó sin autorización, lo que fue cuestionado por la magistrada.



En los conflictos laborales que llegan a la justicia se tiende a conciliar a las partes antes de que se llegue a un juicio. Es una práctica habitual e incluso hay una audiencia prevista para tal fin. De no llegarse a un acuerdo se avanza hacia el juicio. A Perramón se le cuestionó en el caso que se archivó y en el que ahora fue denunciada que presionó en exceso a las partes para llegar a una acuerdo.



En septiembre, la entonces presidenta del STJ de Río Negro, Cecilia Criado, que presidió el Consejo de la Magistratura durante el año pasado, hizo un fuerte llamado durante la sesión a que los actores del Poder Judicial rionegrino no “naturalicen” prácticas que rompan las reglas, como desvirtuar el instituto de la “conciliación” en los conflicto laborales.

La exhortación de la jueza Cecilia Criado



La titular del STJ indicó, en aquella ocasión, que escuchó afirmaciones como: «Son prácticas habituales en toda la provincia», y señaló a una de las abogadas intervinientes. «¿Y eso está bien?», interrogó. Mientras su tono subía volvió a preguntar: «¿Es el momento de convalidar, cerrar los ojos y mirar al costado? Los insto, por favor, a que no hagamos esto», exhortó.



Cabe remarcar que el cuerpo que designa y destituye o sanciona a los funcionarios judiciales está integrados también por los colegios de abogados y tres legisladores provinciales, además de representantes de la judicatura o el Ministerio Público según sea el caso.



En aquella ocasión Perramón fue absuelta por cinco a votos a tres, incluidos entre estos últimos el de Criado, que había pedido que avanzara la causa contra la jueza laboral, y los de los legisladores oficialistas Lucas Pica y Marcelo Szczygol, que opinaron en el mismo sentido. La mayoría de cinco votos la conformaron los tres representantes del Colegio de Abogados de Roca, el camarista Juan Huenumilla (compañero de Perramón en la cámara laboral) y el legislador del PRO, Juan Martín.



La causa por la que ahora fue nuevamente denunciada Perramón en el Consejo de la Magistratura fue iniciada por una trabajadora.

«Shockeada y confundida»



La mujer afirmó la existencia de vicios en su voluntad al momento de celebrarse la audiencia, que llevó adelante la jueza, alegando que nunca prestó consentimiento válido para el acuerdo. “Sostiene que fue objeto de presiones por parte de un miembro del Tribunal y de su anterior abogada (Claudia Ramírez Ruiz), lo que la colocó en un estado de confusión y vulnerabilidad. Manifiesta haberse sentido “shockeada” y confundida, y que al intentar retirarse para consultar con su esposo, la jueza dio por terminada la reunión”, contextualizó Juan Huenumilla, voto rector del fallo que anuló la homologación del acuerdo, dictado por la Cámara Laboral que integra la jueza denunciada. Hay que remarcar que el fallo lleva la firma de los mismos jueces que en su momento avalaron la homologación: María del Carmen Vicente, Huenumilla y Perramón.



Huenumilla explicó que la mujer invocó «la violación de garantías constitucionales como el debido proceso, la defensa en juicio y la tutela judicial efectiva».



Perramón, en su voto adhiere a lo sugerido por Huenumilla. Y se defiende: “Rechazo enfáticamente que se hayan ejercido presiones o existido forma alguna de violencia. La actora estuvo permanentemente asistida por su abogada de confianza, y el diálogo se desarrolló en términos respetuosos y técnicos, como es habitual en estas instancias”.



Luego de esta disposición de la Cámara Laboral, la trabajadora decidió realizar la denuncia en el Consejo de la Magistratura a finales del año pasado.



Montoto, tras su investigación preliminar, puede recomendar el archivo de la causa; una sanción del Tribunal Superior de Justicia (un castigo intermedio); o si considera que la falta es grave, que actúe el Consejo de la Magistratura con un sumario que puede llegar, como máxima instancia, hasta un jury o juicio político.