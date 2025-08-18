Lo detuvieron por un robo en Neuquén y le sumaron otro a la imputación: ordenaron prisión preventiva

En una audiencia desarrollada el sábado pasado en Neuquén, la asistente letrada de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos, Lorena Juárez, formuló cargos contra un hombre por dos hechos de robo. La funcionaria además solicitó que se le imponga la medida de prisión preventiva, lo que fue avalado por el juez de garantías Cristian Piana.

La resolución judicial establece que el imputado deberá permanecer detenido durante dos meses mientras avanza la investigación, que tendrá un plazo de cuatro meses para completarse.

El primer hecho: intento de robo a una automovilista

De acuerdo con la acusación de la fiscalía, el primer hecho se produjo el 15 de agosto de 2025 cerca de las 12:50, en la esquina de Sarmiento y Chaneton. En ese lugar, una mujer se disponía a subir a su vehículo Fiat Palio cuando fue sorprendida por el imputado.

Según la denuncia, el hombre ingresó al habitáculo y, abalanzándose sobre la víctima, le exigió que le entregara el auto con la frase: “Bajate del auto, dame las llaves”. La mujer intentó defenderse y lo empujó, lo que derivó en un forcejeo. Durante la situación, la víctima pidió ayuda a los gritos y tocó la bocina del rodado.

El acusado logró quedarse con el control de la alarma y provocó un corte en la mano derecha de la mujer. Sin embargo, en ese momento intervinieron efectivos de la Policía Metropolitana que patrullaban la zona y lograron detenerlo en el lugar.

El segundo hecho: el robo de una rueda de camioneta

El segundo episodio que se le atribuye a P.A.F. ocurrió el 11 de junio de 2024, alrededor de las 9:40. En esa ocasión, el acusado dañó el soporte de seguridad de una camioneta Toyota Hilux 4×4 estacionada en la vía pública y sustrajo la rueda de auxilio con su respectiva llanta de chapa.

Policías que patrullaban el sector lo observaron trasladando la rueda, lo detuvieron y notificaron al propietario del vehículo, quien luego radicó la denuncia.

Argumentos de la fiscalía y decisión del juez

La representante del Ministerio Público Fiscal planteó que el acusado registra antecedentes penales por hechos similares y que, en caso de recaer condena, esta debería ser de cumplimiento efectivo. Además, remarcó que al momento de su detención tenía una orden de captura vigente, que no posee domicilio fijo y que existe un riesgo para la integridad de la víctima del primer robo.

Ante estos argumentos, el juez Cristian Piana resolvió hacer lugar al pedido de la fiscalía, dio por formulados los cargos en ambos hechos y dictó la prisión preventiva por el plazo de dos meses. También fijó un período de cuatro meses para que la fiscalía concluya la investigación.