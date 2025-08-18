Atacó a su familia con un machete y cuchillo en Rincón de los Sauces: revocaron la domiciliaria y quedó detenido

Un hombre que se encontraba bajo arresto domiciliario en Rincón de los Sauces fue acusado de atacar violentamente a sus familiares con un machete y un cuchillo. La Justicia dispuso que el acusado deje de cumplir la medida en la casa de su familia y pase a estar detenido en un establecimiento penitenciario.

El hecho ocurrió el pasado 14 de agosto y derivó en una audiencia judicial realizada durante el fin de semana. Allí, la fiscalía formuló cargos por lesiones leves en contexto de violencia de género y amenazas agravadas por el uso de armas.

La audiencia y los cargos

Las asistentes letradas Laura Espíndola y Yésica Barbich, bajo la supervisión de la fiscal Rocío Rivero, presentaron la acusación. Explicaron que el imputado ya estaba bajo investigación por un homicidio ocurrido en noviembre de 2024, causa en la que se lo considera partícipe necesario.

Durante la audiencia, las representantes fiscales narraron que el ataque se produjo alrededor de las 21 horas, mientras la familia cenaba en la vivienda donde el acusado cumplía la domiciliaria. Una discusión por una cama derivó en la agresión.

El ataque a la hermana y las amenazas al cuñado

Según la reconstrucción del caso, el hombre golpeó a su hermana en la espalda y en la mano con un machete. Ante la situación, el cuñado intervino para reducirlo y llevarlo a la habitación. Allí, el imputado tomó un cuchillo y lo amenazó con apuñalarlo si no lo soltaba.

La agresión cesó cuando otra persona logró quitarle el arma. Para la fiscalía, este hecho se suma a un patrón de violencia doméstica que el acusado ejercía sobre su familia y que se había intensificado en los últimos días, especialmente contra las mujeres del grupo familiar.

Antecedentes y agravantes

Espíndola y Barbich remarcaron que el hombre tiene antecedentes de gravedad: en noviembre de 2024 fue imputado por homicidio agravado por la participación de un menor, uso de arma y concurso premeditado. Esa causa se encuentra próxima a juicio.

El historial de violencia y reiterancia fue central en el pedido de la fiscalía, que planteó que mantener al imputado en la vivienda representaba un grave riesgo para las víctimas y también podía entorpecer la investigación, alterando testimonios clave.

Pedido de prisión preventiva

La fiscalía solicitó que se revoque la domiciliaria y se imponga prisión preventiva por cuatro meses. Argumentaron que existen riesgos procesales vigentes: posibilidad de entorpecimiento, riesgo para la integridad de las víctimas y riesgo de reiterancia de hechos violentos.

“El imputado ya cuenta con un proceso avanzado por homicidio y ahora protagonizó una nueva agresión con armas dentro del seno familiar. No podemos garantizar seguridad si permanece en el mismo domicilio”, señalaron durante la audiencia.

Resolución del juez

El juez de garantías Juan Pablo Encina resolvió dar lugar al pedido fiscal. De esta manera, se formularon cargos por lesiones leves agravadas por contexto de violencia de género y amenazas agravadas, se fijó un plazo de investigación de dos meses y se dictó la prisión preventiva por cuatro meses en un centro de detención.

La medida implica que el acusado dejará de cumplir arresto domiciliario y será trasladado a una unidad penitenciaria, a la espera de que avancen tanto la causa por homicidio como la investigación por los nuevos hechos de violencia intrafamiliar.