Lo llevan a juicio por intentar matar a su pareja en Neuquén: primero usó un cuchillo y luego incendió la casa

Un hombre de Neuquén capital enfrentará un juicio acusado de provocar un incendio en la vivienda que compartía con su pareja en el barrio Ciudad Industrial, con la intención de asesinarla.

Según la investigación del Ministerio Público Fiscal, el hecho ocurrió el 7 de febrero de 2025. Ese día, el imputado amenazó a la mujer con un cuchillo y, minutos más tarde, encendió prendas de vestir en distintos sectores del departamento, generando un fuego que se propagó rápidamente y puso en riesgo no solo a la víctima, sino también a sus hijos pequeños y a los vecinos del complejo habitacional.

La mujer logró escapar por sus propios medios antes de que las llamas la alcanzaran, aunque sufrió una intoxicación por inhalación de humo que requirió asistencia médica del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN). Bomberos informó que el incendio destruyó por completo la vivienda, aunque descartó riesgo de derrumbe.

La acusación de la fiscalía

En la audiencia realizada este lunes, la asistente letrada Carolina Gutiérrez presentó la acusación formal y detalló la prueba recolectada durante la investigación. La fiscalía sostiene que el acusado debe responder en juicio por tentativa de homicidio triplemente agravado: por el vínculo, por haber utilizado un medio capaz de generar un peligro común y por mediar violencia de género. A esto se suma el delito de desobediencia a una orden judicial, ya que el hombre incumplió una restricción de acercamiento impuesta por un juzgado de familia.

La representante del MPF adelantó que la pretensión punitiva será de más de tres y menos de quince años de prisión, lo que implica que el caso será resuelto por un tribunal colegiado.

La jueza de garantías Carina Álvarez convalidó la acusación y dispuso que la causa pase a juicio en los términos planteados por la fiscalía. También prorrogó la prisión preventiva del imputado por dos meses más.

Antecedentes de violencia

La relación entre el acusado y la víctima estaba atravesada por episodios de violencia de género. A pesar de que existía una medida de restricción, el hombre se negó a firmarla al ser notificado y continuó conviviendo con la mujer y sus hijos.

El 9 de febrero se había realizado la formulación de cargos, y tras los cuatro meses de investigación, la fiscalía solicitó la audiencia que tuvo lugar hoy.

El hecho no solo representó un grave riesgo para la mujer y sus hijos, sino también para los vecinos, quienes debieron ser evacuados debido a la rápida propagación del humo.