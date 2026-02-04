Los imputaron por violencia contra su propia hija: el padre no podrá ingresar a una ciudad de Río Negro

La Justicia de Catriel dictó medidas cautelares contra ambos progenitores, con prohibición de contacto y restricciones de circulación mientras dura la investigación.

Una pareja fue acusada en Catriel por graves hechos de violencia familiar contra su hija adolescente. El Ministerio Público Fiscal formuló cargos por lesiones y amenazas con arma blanca ocurridos en un paraje cercano a la localidad. La Justicia dispuso medidas cautelares estrictas: ambos progenitores tienen prohibido acercarse o contactar a la joven, a su hermano menor y a otro testigo adolescente, mientras avanza la investigación penal.

La agresión en la vivienda familiar

Según relató la fiscal descentralizada de Catriel en dos audiencias, el hecho ocurrió el 23 de enero, cuando en la vivienda se encontraban los padres, la adolescente y un hermano menor de edad.

De acuerdo con la acusación, el hombre inició una agresión física contra la joven con golpes de puño, luego utilizó un cable y finalmente empuñó un arma blanca con intención de causarle daño.

El rol de la madre y la huida

Todo ocurrió bajo la presencia de la progenitora, quien habría consentido el accionar del hombre e incluso impedido que la adolescente escapara del lugar.

Fue el hermano menor quien intervino para detener la agresión y permitir que la joven pudiera huir. Luego, un amigo adolescente la auxilió.

El certificado médico constató lesiones leves en distintas partes del cuerpo.

Cargos formulados y calificación legal

En una primera audiencia, el hombre fue acusado por lesiones leves agravadas por el vínculo, lesiones graves en grado de tentativa y amenazas con arma blanca, en concurso real.

En una segunda instancia, se sumó la imputación contra la mujer como coautora por lesiones leves agravadas y lesiones graves en grado de tentativa, entre otros delitos.

La defensora de menores adhirió a la acusación, mientras que la defensa oficial cuestionó la calificación legal, especialmente respecto de la madre.

Medidas cautelares y restricciones

El juez de Garantías dio por formulados los cargos y habilitó la investigación penal preparatoria por cuatro meses. Además, ordenó que ninguno de los imputados pueda salir del país.

Ambos tienen prohibido acercarse o comunicarse con la víctima, su hermano y el testigo menor. En el caso del hombre, se sumó la obligación de presentarse semanalmente en un destacamento policial y la prohibición de ingresar a la ciudad de Catriel.