Mañana comienza el segundo juicio contra un intendente en la megacausa Techo Digno de Río Negro

La anteúltima audiencia de control de acusación contra Reggioni y Sarasola.

Este jueves comenzará el segundo juicio oral y público contra un intendente de Río Negro en la megacausa Techo Digno. En este caso el imputado es el exjefe comunal de Fernández Oro, Juan Reggioni, que ya tiene dos condenas por corrupción en su haber.

Entre los acusados también estará el empresario de la construcción de Roca, Néstor Raúl Sarasola.

Los jueces Alejandra Berenguer, Guillermo Baquero Lazcano y Julio Sueldo, conforman el tribunal que juzgará al exjfe comunal del Alto Valle.

Julio Oviedo es el defensor de Reggioni y Carlos Gadano el letrado de Sarasola. El juicio se realizará en la sala 6 de los tribunales de Cipolletti.

Reggioni será juzgado luego que en noviembre pasado Gustavo Gennuso, exintendente de Bariloche, fuera juzgado y finalmente absuelto del delito de peculado, en el marco de la causa Techo Digno de esa ciudad.

En la localidad cordillerana también será sometido a juicio oral y público la exjefa comunal María Eugenia Martini. Su juzgamiento se producirá durante marzo próximo.

De qué acusan a Juan Reggioni, exintendente de Fernández Oro

Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, los hechos investigados ocurrieron entre marzo y diciembre de 2015, cuando el Municipio de Fernández Oro, representado por Reggioni, recibió más de 18 millones de pesos provenientes del Programa Federal de Viviendas Techo Digno.

Dichos fondos estaban destinados exclusivamente a la construcción de unidades habitacionales, conforme al Acuerdo N° 2157/2014 firmado con la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación.

Los fiscales, Santiago Márquez Gauna y Natalia Poblete, sostienen que una parte de esos fondos fue administrada en forma irregular y destinada a pagos indebidos a la empresa Eraiki S.A., representada por el empresario acusado, sin la debida certificación de avance de obra.

Se indicó, durante el control de acusación, que se abonó el 30,12 % del contrato cuando el avance real, constatado posteriormente por inspecciones provinciales, no superaba el 27,68 %. Esta diferencia representaría un sobrepago estimado en más de 83 millones de pesos actualizados.

Además, se investigó el desvío de más de 8 millones de pesos a obras no previstas en el convenio original y transferencias a otras cuentas municipales, lo que configura el segundo hecho imputado como peculado.

Por estos hechos, el Ministerio Público atribuye a Reggioni la comisión de los delitos de administración fraudulenta y peculado en perjuicio de la administración pública, en carácter de autor. Respecto del empresario, deberá responder por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en calidad de partícipe necesario, conforme a los artículos 173 inciso 7, 174 inciso 5 y 45 del Código Penal.

Reggioni, con dos condenas anteriores

Reggioni afrontará el tercer juicio en su contra por causas relacionadas con la corrupción, en las que fue condenado ya en dos ocasiones.



En junio pasado, el exjefe comunal fue condenado a dos años y medio de prisión en suspenso en la causa en la que se investigó la construcción irregular de viviendas durante el final de su gestión. Al unificar las penas con una pena anterior los jueces dispusieron que la condena llegue a tres años de prisión de ejecución condicional.

En 2019, Reggioni, su pareja Elba Maldonado, el hijo Diego Quintero, y Julia Susana Arellano Sánchez fueron encontrados culpables del delito de negociaciones incompatibles con la función pública.



La pena fue de un año y medio de prisión en suspenso, más la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos.

Otros intendente de Río Negro que están cerca de llegar a juicio

Una docena de exintendentes están en las etapas finales para su enjuiciamiento en las diferentes líneas de investigación de Techo Digno.

La nómina incluye al diputado libertario Aníbal Tortoriello por la administración de los fondos de Techo Digno para planes de Cipolletti. Lo suyo se vincula con la continuidad de pagos a constructoras iniciadas por su antecesor, Abel Baratti, también en la causa de juzgamiento.

En estas instancias previas a los juicios, figuran además los extitulares de las administraciones de Cinco Saltos, Liliana Alvarado y German Epul; de Sierra Grande, Renzo Tamburrini y Adrián Iribarren; como también, el de Choele Choel, Daniel Belloso, que es el actual presidente de la bancada del PJ-NE.