La Justicia Federal de Neuquén lo declaró en rebeldía y ordenó su captura por una causa de narcotráfico

El Tribunal Oral Federal de Neuquén declaró en rebeldía y ordenó la captura de un imputado en una causa por estupefacientes. Foto Ilustrativa.

El Tribunal Oral Federal de Neuquén declaró en rebeldía a Juan Carlos Muñoz, imputado por una causa vinculada al tráfico de estupefacientes, y ordenó su captura a nivel federal. La decisión se adoptó luego de reiterados intentos fallidos de notificación y de la imposibilidad de ubicar al acusado, quien no compareció ante la Justicia ni mantuvo contacto con su defensa oficial.

Procesamiento y obligaciones judiciales

Según consta en el expediente, el imputado había sido procesado el 10 de septiembre de 2024 por el delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de tenencia con fines de comercialización.

En esa resolución, el Juzgado Federal dispuso el procesamiento con prisión preventiva, aunque mantuvo la libertad del acusado bajo ciertas condiciones: no cambiar de domicilio sin aviso, no salir del país y presentarse mensualmente ante la policía.

Muñoz fijó domicilio en la ciudad de Neuquén, donde fue notificado en varias oportunidades durante 2025.

Audiencia suspendida y falta de contacto

Ya elevada la causa a juicio, el Tribunal fijó una audiencia preliminar para el 17 de noviembre de 2025, con el objetivo de avanzar en posibles consensos o soluciones alternativas.

Sin embargo, días antes, la Defensa Oficial informó que no había logrado comunicarse con Muñoz pese a reiterados intentos. La prevención policial también intentó notificarlo de urgencia, pero la diligencia arrojó resultado negativo.

Ante esa situación, la audiencia fue suspendida y se dio intervención al Ministerio Público Fiscal para evaluar los pasos a seguir.

Investigación para dar con su paradero

La fiscalía solicitó que se realizaran tareas investigativas por cinco días para ubicar al imputado. Un informe policial indicó que Muñoz podría encontrarse en situación de calle por la zona del Hospital Heller, aunque no se logró confirmar.

La DUOF de Neuquén llevó adelante averiguaciones reservadas en las inmediaciones del último domicilio declarado. Vecinos señalaron que el acusado residiría allí, pero que permanecía encerrado y atendía solo a personas conocidas, al saber que era buscado.

Personal policial llamó en reiteradas ocasiones a la puerta del inmueble en distintos días de diciembre, sin obtener respuesta.

Rebeldía, captura y suspensión del juicio

El Tribunal consideró que Muñoz no se encontraba a derecho, que no había justificado su ausencia y que incumplió las obligaciones impuestas como imputado.

Por ello, en la resolución de este martes, el juez Ernesto Sebastián resolvió declarar la rebeldía de Juan Carlos Muñoz y ordenar su captura, para que sea puesto a disposición del Tribunal Oral Federal de Neuquén.

Además, se dispuso la suspensión del trámite de la causa hasta tanto el imputado se presente o sea habido.

Oficios a fuerzas federales y búsqueda activa

La resolución ordenó librar oficios al Comando Unificado Federal de Recaptura y Evadidos y a la Policía de Neuquén, autorizando la realización de tareas discretas para dar con el paradero del acusado.

La medida busca garantizar la continuidad del proceso judicial en una causa por narcotráfico que quedó momentáneamente paralizada.