Petróleo en Malvinas: pese a las advertencias de Argentina, las petroleras negocian para avanzar con Sea Lion

Pese a la advertencia del Gobierno argentino para que se frenen las actividades en Malvinas, la petrolera británica Rockhopper Exploration anunció que la empresa israelí Navitas Petroleum, operadora de su proyecto Sea Lion en las Islas, está avanzando en el reemplazo de dos contratistas que se negaron a trabajar ante la medida tomada por Argentina.

Petroleras negocian para avanzar con Sea Lion en Malvinas

El anuncio se realizó este viernes desde Reino Unido, donde además se precisó que, por el momento, no se prevén demoras significativas en el cronograma del proyecto, cuya producción de petróleo comenzaría en 2028. La novedad se conoce mientras aún se aguarda para el 28 de noviembre la decisión del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, instancia a la que acudió la Argentina.

A su vez, Navitas Petroleum presentó sus estados financieros del tercer trimestre y afirmó que se encuentra en una etapa avanzada del proceso de reemplazo de los contratistas que «incumplieron» sus obligaciones contractuales. Si bien trascendió que son dos las empresas que se negaron a prestar sus servicios tras la amenaza de sanciones, nunca se supo quiénes eran. Cuando la firma de servicios Halliburton dijo públicamente que no iba a trabajar en Malvinas, cayeron fuertemente las acciones de Rockhopper, pero aún sí lograron repuntar.

Por esta situación, Navitas indicó que, en caso de ser necesario, realizará nuevos ajustes en el desarrollo. De igual manera sostuvo que no espera efectos adversos significativos sobre el proyecto ni sobre su calendario de ejecución.

No obstante, la empresa reconoció que, si el tribunal del mar concede medidas que impidan o retrasen la actividad y las autoridades británicas e isleñas las acatan, el proyecto enfrentaría consecuencias significativas, aunque estima baja la probabilidad de que prospere el reclamo argentino.

Por otra parte, Navitas confirmó que las obras de reacondicionamiento del buque flotante de producción, almacenamiento y descarga de petróleo (FPSO) OSX2 comenzarán en 2027, de acuerdo con el cronograma estipulado, antes de su despliegue en el área de desarrollo central de Sea Lion.