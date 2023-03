Mañana declarará Jorge Sobisch en el juicio por la causa Fuentealba II

Jorge Sobisch declarará mañana, 8 de marzo, como testigo en el juicio por la causa conocida como «Fuentealba II», en la que se juzga la responsabilidad de ocho policías que dirigieron y ejecutaron el operativo represivo que terminó con el asesinato del maestro Carlos Fuentealba, el 4 de abril de 2007.

Hace 16 años, Sobisch gobernaba la provincia. Atravesaba su segundo período y era un reconocido referente del Movimiento Popular Neuquino. De acuerdo a sus últimas apariciones públicas, actualmente está identificado con el sector que encabeza Miguel Ángel Pichetto, aunque nunca se desafilió, aclaró, al partido provincial.

El 3 de abril de 2007 el exmandatario se reunió con el jefe de la Policía, Carlos Zalazar, y lo instruyó sobre el operativo para impedir la protesta que iba a realizar el sindicato ATEN sobre la Ruta 22. Así lo declaró el 25 de junio de 2008 en el juicio contra el cabo José Darío Poblete, condenado por ser el autor del disparo que mató al docente.

“Le di instrucciones muy precisas al jefe de la Policía, Carlos Zalazar, para que no se utilizara la violencia y que se dejara manifestar libremente», aseguró entonces.

Agregó que fue el mismo efectivo el que le comunicó «que había habido un accidente en primera instancia, donde había atropellado un auto, un hecho confuso que no lo tenía bien claro y que me iba a informar una vez que lo tuviera claro el hecho, y en segunda instancia, más tarde me llamó para decirme que había una persona herida y que ya había sido derivada».

Sobre quien supervisa a la policía, contestó en aquel momento: “La justicia. No hay otro que pueda controlar a la policía”.

Zalazar está acusado por abuso de autoridad y encubrimiento. El mismo delito se le reprocha a otros jefes policiales de aquella época como Moisés y Adolfo Soto, exsubjefe y superintendente de Seguridad respectivamente, Mario Rinzafri, el responsable del operativo y Jorge Garrido, exjefe del departamento de Seguridad Metropolitana. Los tres imputados restantes son: Aquiles González, Julio Lincoleo y Benito Matus.

Por fuera de los tribunales, Sobisch se hizo cargo de la orden impartida. «La responsabilidad política es mía, la asumo y tomaré las medidas necesarias para que esta responsabilidad política se convierta en una respuesta seria y responsable a la sociedad neuquina», remarcó. En octubre de 2007 compitió para ser presidente junto a Jorge Asís. La fórmula obtuvo 1,4% de los votos.