Quini 6: conocé al nuevo multimillonario de La Segunda tras el sorteo 3.368

Quini 6: un nuevo multimillonario en la "Segunda" y los números ganadores del sorteo 3.368.-

El Quini 6 volvió a captar la atención de todo el país este domingo 26 de abril 2026, repartiendo premios millonarios en diversas provincias. Según los datos oficiales de la Lotería de Santa Fe, la jornada del sorteo 3.368 dejó un gran ganador en la modalidad «La Segunda», mientras que otros pozos principales quedaron vacantes, lo que garantiza una cifra astronómica para el sorteo de mediados de semana.

Resultados del Quini 6: números sorteados el domingo 26 de abril 2026

En el sorteo 3.368 del Quini 6, las bolillas arrojaron combinaciones que favorecieron a miles de apostadores en las categorías menores, pero solo una persona logró la gloria máxima en una de las modalidades principales.

A continuación, el detalle de los números favorecidos:

Tradicional Primer Sorteo : 16 – 17 – 20 – 28 – 30 – 42 (Vacante)

: 16 – 17 – 20 – 28 – 30 – 42 (Vacante) La Segunda del Quini : 01 – 04 – 06 – 15 – 20 – 28 (1 ganador)

: 01 – 04 – 06 – 15 – 20 – 28 (1 ganador) La Revancha : 02 – 09 – 32 – 40 – 41 – 42 (Vacante)

: 02 – 09 – 32 – 40 – 41 – 42 (Vacante) Siempre Sale: 11 – 14 – 20 – 34 – 38 – 40 (18 ganadores con 5 aciertos)

El gran protagonista de la noche fue el apostador que acertó los seis números de La Segunda, llevándose un premio superior a los $965 millones.

Pozo acumulado y próximo sorteo del Quini 6

Al quedar vacantes las modalidades Tradicional y Revancha, el pozo estimado para el próximo sorteo del Quini 6, que se realizará el miércoles 29 de abril 2026, ha escalado significativamente. De acuerdo a las proyecciones de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, se espera que el pozo total ronde los $5.900 millones.

Es importante recordar que los ganadores tienen un plazo de 15 días corridos para presentarse al cobro en su agencia de lotería correspondiente o en la sede oficial, según el monto del premio obtenido.