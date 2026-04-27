Nuevo DNI en mayo 2026: ¿quiénes deben renovar su documento obligatorio este mes?

Con la llegada de mayo 2026, el Registro Nacional de las Personas (Renaper) refuerza la transición hacia el nuevo DNI electrónico, un ejemplar que destaca por su durabilidad y estándares de seguridad internacionales.

Este nuevo DNI, fabricado bajo normas de la OACI, no requiere un recambio generalizado para toda la población, lo que garantiza un proceso ecuánime y ordenado. Según fuentes oficiales, el objetivo es que el nuevo formato conviva con las versiones anteriores, las cuales mantienen su validez jurídica plena hasta la fecha de vencimiento que figura en el plástico, evitando así trámites innecesarios para quienes tienen su documentación vigente.

¿Quiénes deben renovar el nuevo DNI en mayo 2026?

La normativa vigente establece que solo grupos específicos deben acudir a las oficinas para obtener el nuevo DNI con chip.

Durante el mes de mayo 2026, la actualización del nuevo formato es obligatoria para:

Actualizaciones de menores : niños y niñas que alcancen los 5 u 8 años, y adolescentes que cumplan los 14 años de edad.

: niños y niñas que alcancen los 5 u 8 años, y adolescentes que cumplan los 14 años de edad. Vencimientos de ciclo : ciudadanos adultos cuyo documento actual haya expirado (se recomienda revisar la fecha de caducidad en el frente de la tarjeta).

: ciudadanos adultos cuyo documento actual haya expirado (se recomienda revisar la fecha de caducidad en el frente de la tarjeta). Gestiones administrativas : personas que requieran realizar un cambio de domicilio, rectificación de datos personales o el reconocimiento de identidad de género.

: personas que requieran realizar un cambio de domicilio, rectificación de datos personales o el reconocimiento de identidad de género. Reposiciones: en casos de robo, pérdida, extravío o un nivel de deterioro que impida la lectura de los datos biométricos.

Nuevo DNI mayo 2026: costos y turnos para tramitar el nuevo formato

Para obtener el nuevo DNI en mayo 2026, el Renaper mantiene una estructura de aranceles diferenciada según la urgencia del ciudadano. El costo del nuevo formato estándar es de $10.000 (con entrega en domicilio entre 30 y 40 días hábiles), mientras que para ciudadanos extranjeros el valor asciende a $20.000.

Aquellos que necesiten el nuevo ejemplar con mayor celeridad pueden optar por las modalidades prepagas:

DNI Exprés : $26.000.

: $26.000. DNI 24 Horas : $41.000.

: $41.000. DNI al Instante: $57.000.

El trámite se inicia solicitando un turno previo a través de la aplicación Mi Argentina o en la web oficial del organismo, donde se podrá elegir la oficina del Registro Civil más cercana.

Tecnología y seguridad del nuevo DNI con chip

La principal ventaja del nuevo DNI radica en su arquitectura de seguridad. A diferencia de las versiones impresas tradicionales, el nuevo formato utiliza grabado láser sobre policarbonato, lo que funde la fotografía y los datos biográficos dentro del material, haciendo casi imposible su alteración.

Además, incorpora un chip inteligente y un código QR que permiten la validación de identidad sin contacto (NFC), facilitando trámites en organismos públicos, bancos y pasos fronterizos.

Estas medidas no solo modernizan la identificación nacional, sino que alinean a la Argentina con los sistemas de seguridad documental más avanzados del mundo, protegiendo la identidad de los ciudadanos frente a intentos de fraude.