Vladimir Putin destacó la «valentía» de Irán en la guerra y aseguró hacer «todo lo posible» para que llegue la paz

El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, se reunió este lunes con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, tras responsabilizar a Estados Unidos del estancamiento del diálogo. «Haremos todo lo posible para que se obtenga la paz lo antes posible».

Casi tres semanas después del alto el fuego alcanzado tras 40 días de combates entre Estados Unidos e Israel contra Irán, Rusia sigue siendo uno de los principales apoyos de la república islámica.

Apoyo de Rusia a Irán por la guerra en Medio Oriente

Los intentos de impulsar las conversaciones sobre el alto al fuego y la reapertura del estrecho de Ormuz han fracasado hasta ahora, frente a la firmeza manifestada tanto por Washington como por Teherán. A principios de abril, Pakistán, que interviene como mediador, acogió una primera ronda de encuentros.

«El enfoque de Estados Unidos hizo que la anterior ronda de negociaciones, pese a los avances, no lograra alcanzar sus objetivos debido a unas exigencias excesivas», denunció Araqchi a su llegada a San Petersburgo.

Desde que estalló la guerra en Oriente Medio, el mundo ha «entendido el verdadero poderío de Irán» y «se ha hecho evidente que la república islámica es un sistema estable, robusto y poderoso», le dijo a Putin, según la televisión estatal rusa.

Rusia hará «todo» cuanto esté en su mano para que «se obtenga la paz lo antes posible», aseguró el presidente ruso, citado por medios estatales de su país.

Putin afirmó que Moscú prevé «continuar con su relación estratégica» con Teherán, y ensalzó la «valentía» y el «heroísmo» del pueblo iraní que lucha por «su independencia».

Conflicto por el estrecho de Ormuz

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, mantendrá este lunes una reunión de crisis sobre Irán, indicaron medios norteamericanos.

Según un artículo de la plataforma Axios, Irán envió a la Casa Blanca una nueva propuesta para reabrir el estrecho de Ormuz y poner fin a la guerra y también para, en una etapa posterior, negociar cuestiones relacionadas con el programa nuclear iraní. La agencia oficial iraní IRNA compartió ese artículo en Telegram.

Según la agencia iraní Fars, Teherán envió «mensajes escritos» a Washington a través de Pakistán para definir sus «líneas rojas», incluyendo el tema nuclear y el estrecho de Ormuz.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó que la supuesta oferta de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz bajo condiciones estrictas no es aceptable para Estados Unidos ni para otros países. En una entrevista concedida el lunes a Fox News, Rubio dijo la república islámica tiene una visión diferente de esta vía marítima estratégica que la mayor parte del resto del mundo.

“Lo que quieren decir con abrir el estrecho es que sí, el estrecho está abierto, siempre y cuando se coordinen con Irán, obtengan nuestro permiso, o los haremos volar por los aires y nos pagarán”, sostuvo Rubio.

“Eso no es abrir los estrechos. Son vías navegables internacionales. No pueden normalizar, ni podemos tolerar que intenten normalizar, un sistema en el que los iraníes decidan quién puede usar una vía navegable internacional y cuánto hay que pagarles por usarla”.

AFP y AP