La golpeó después del boliche, le fracturó la cara y fue imputado: un juez de Neuquén no avaló la prisión preventiva

La fiscalía imputó al hombre por lesiones graves y amenazas en un contexto de violencia de género. Foto MPF de Neuquén.

Un hombre fue imputado por el Ministerio Público Fiscal de Neuquén por agredir violentamente a su pareja y amenazarla de muerte en Chos Malal. La acusación fue presentada por la fiscal del caso, Natalia Rivera, durante una audiencia realizada este domingo por la mañana.

De acuerdo con la investigación preliminar, el hecho ocurrió ayer entre las 6 y las 10 de la mañana, cuando la pareja regresó a su vivienda después de haber estado en un local nocturno. Allí, el hombre comenzó a recriminar a la víctima y, rápidamente, pasó a la agresión verbal y física.

Una agresión de extrema violencia

Según detalló la fiscal, el imputado atacó a la mujer con golpes de puño, provocándole fracturas en el rostro. Médicos del hospital local constataron lesiones en la nariz, el maxilar izquierdo, la cara interna del maxilar, además de hematomas y excoriaciones en distintas zonas. Rivera remarcó que “la agresión física fue de extrema violencia” y que el acusado también la amenazó de muerte durante el ataque.

Los cargos y el pedido de prisión preventiva

El MPF imputó al acusado por lesiones graves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, en concurso real con amenazas simples. Durante la audiencia, la fiscal solicitó un mes de prisión preventiva, argumentando la existencia de un riesgo concreto para la integridad de la víctima. También pidió un mes de plazo para la investigación preliminar.

Medidas alternativas y revisión solicitada

El juez de garantías Juan Pablo Balderrama dispuso un plazo de investigación de dos meses, de acuerdo al pedido de la defensa. Sin embargo, rechazó el planteo de prisión preventiva y ordenó medidas cautelares alternativas: prohibición de acercamiento, de contacto por cualquier vía y de ingreso a la localidad donde la víctima se trasladó tras el ataque.

Ante esta decisión, la fiscal Rivera solicitó la revisión de la resolución ante un tribunal revisor, con el objetivo de garantizar mayor protección a la víctima.