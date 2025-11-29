“Mataron” en las redes a un famoso periodista y quedaron imputados por la Justicia

La Justicia de Córdoba marcó un precedente histórico en la lucha contra las fake news y el anonimato en redes sociales. La Fiscalía de Cibercrimen imputó a siete personas por difundir una falsa noticia que anunciaba la muerte del periodista Daniel “La Vaca” Potenza, generando alarma pública y un fuerte impacto emocional en su entorno.

Según confirmó la Agencia Noticias Argentinas, los acusados quedaron imputados por el delito de “amenazas calificadas agravadas por anonimato”, una figura penal que contempla penas de hasta seis años de prisión. La Fiscalía argumentó que el anonimato incrementa de manera significativa la peligrosidad de la acción, provocando un “daño irreparable” en la víctima y su familia.

Un fallo que sienta posición frente al anonimato digital

El abogado querellante, Carlos Nayi, destacó que la resolución es “sumamente importante”, dado que la Justicia solía mostrarse reticente a intervenir en este tipo de casos por falta de antecedentes y vacíos legales. En esta oportunidad, los investigadores lograron encuadrar la fabricación y difusión de la noticia falsa —que generó “zozobra, angustia y miedo” en los allegados del periodista— en un delito que protege la libertad, el honor y la integridad de la persona afectada.

La investigación fue descrita como una “obra artesanal”, ya que utilizó tecnología avanzada para rastrear la actividad ilegal y reconstruir la ruta digital de las publicaciones. Pese a que los implicados intentaron simular perfiles oficiales de medios locales para dar credibilidad al bulo, la Fiscalía logró identificar la IP y la URL desde donde se originó la desinformación.

La palabra de la víctima

Potenza, quien sufrió la viralización del falso anuncio en enero de 2024, aseguró que su intención al avanzar judicialmente es “aportar un granito de arena para terminar con la impunidad del anonimato” en redes sociales, una problemática que afecta cada vez más a figuras públicas y ciudadanos comunes.