Duelo de punteros en la Liga Confluencia: Deportivo Roca recibe a Atlético Regina

El Clausura de la Liga Deportiva Confluencia tendrá una fecha clave. Por la participación de los zonales en el Regional Amateur, la séptima jornada comenzará esta noche con tres encuentros y se completará el domingo.

El plato fuerte de esta noche estará en tierras roquenses con el duelo entre Deportivo Roca y Atlético Regina, desde las 21, en el Luis Maiolino. Ambos llegan con 11 puntos y buscarán quedarse con tres unidades de oro para mantenerse en la pelea por el título.

Además del cruce en Roca, las miradas estarán atentas a lo que suceda en Cipolletti. San Martín recibirá a Unión, el puntero del certamen, desde las 21, mientras que La Amistad, escolta del Mago, enfrentará a Fernández Oro a partir de las 21.30.

Hasta el momento, el conjunto allense lidera en soledad con 12 unidades. Mientras que sus perseguidores se mantienen con 11 puntos. La Amistad, Atlético Regina, Petroleros Pampeanos y Deportivo Roca completan el top 5.

La fecha se completará el domingo en el horario oficial de las 15. En el Zit Formiga, Argentinos del Norte recibirá a Cimac, Pillmatún enfrentará a Cipolletti, Petroleros Pampeanos será local ante Círculo Italiano y Catriel se medirá con Deportivo Huergo.

Las posiciones