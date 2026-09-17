Carmen Barbieri volvió a la revista y sorprendió al anunciar un “desnudo cuidado” a los 71 años

Carmen Barbieri regresó a uno de los géneros que marcaron su carrera y se sumó a “Vuelve”, la nueva revista porteña. La capocómica adelantó detalles de su participación y sorprendió al confirmar que protagonizará un “desnudo cuidado”.

Carmen Barbieri vuelve a ponerse las plumas y a transitar uno de los géneros que acompañaron buena parte de su carrera artística. La actriz y conductora se incorporó como figura estelar de Vuelve, una propuesta que busca recuperar la esencia de la revista porteña, pero adaptada a los nuevos tiempos.

El espectáculo está protagonizado por Álvaro Navia y Gabriel Villalba y combina humor, música, baile, vedettes y grandes cuadros musicales. Barbieri tendrá una participación especial y ya adelantó que su regreso incluirá una escena que seguramente dará que hablar.

Carmen Barbieri reveló que hará un “desnudo cuidado”

A sus 71 años, la artista dejó en claro que mantiene intacta su audacia sobre las tablas. Consultada sobre aquello que todavía se anima a hacer en escena, respondió que siempre estuvo dispuesta a enfrentar nuevos desafíos.

Fue entonces cuando surgió la pregunta sobre si realizaría un desnudo en Vuelve. “Un desnudo cuidado”, confirmó entre risas.

La revelación fue realizada durante una entrevista con Ciudad Magazine, donde Barbieri también habló de lo que significa para ella regresar a un género al que estuvo vinculada durante décadas.

Más allá de la escena que adelantó, Carmen destacó la exigencia que implica participar de una revista, donde los artistas deben desenvolverse en diferentes disciplinas. Actuar, bailar, cantar y atravesar numerosos cambios de vestuario forman parte de la dinámica del espectáculo.

“Vuelve”, la revista que apuesta por renovar el género

La nueva producción intenta conservar elementos tradicionales de la revista argentina, aunque con una mirada más actual sobre los cuerpos y la diversidad.

El elenco está integrado por artistas de diferentes edades y estilos, una decisión con la que sus responsables buscan dejar atrás algunos de los estereotipos históricamente asociados al género.

Álvaro Navia participa como protagonista y guionista, mientras que Gabriel Villalba está a cargo de la dirección y también forma parte del espectáculo.

La incorporación de Barbieri terminó de completar la propuesta. Su extensa trayectoria dentro de la revista la convierte en un puente entre aquellas grandes producciones que marcaron otras épocas y la intención de renovar el género.

Carmen Barbieri ya prepara otra revista junto a Fede Bal

El regreso de Carmen no terminará con Vuelve. La capocómica también prepara un nuevo proyecto junto a su hijo, Federico Bal, que podría convertirse en su despedida definitiva de los escenarios dentro de este género.

La idea es montar una producción de gran despliegue, con alrededor de 40 artistas, entre cómicos, bailarines y vedettes de diferentes generaciones. Después de ese proyecto, Barbieri pretende continuar vinculada al teatro desde la producción y la dirección, pero ya no necesariamente arriba del escenario.