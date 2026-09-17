Certificaron la primera exportación de lana sucia ovina de Río Negro: un despacho de 15 toneladas con destino a Uruguay

Un paso muy importante se dio en las ventas al exterior de Argentina. El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) hizo la certificación sanitaria de la primera exportación de lana sucia ovina procedente de Río Negro con destino a Uruguay, para industrialización textil.

Detallaron que el producto es de un establecimiento de la localidad de Los Menucos. El despacho estuvo integrado por un total de 75 fardos, que sumaron 14.850 kilogramos netos (15.000 kilogramos brutos).

Exportación de lana ovina sucia: se avaló sus condiciones sanitarias

Desde la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca indicaron que la certificación oficial avaló que la partida cumplió con las exigencias sanitarias internacionales, constatando que el producto es originario de animales nacidos y criados en Argentina, país reconocido por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) como libre de fiebre aftosa.

También se verificó que la lana procede de majadas sin restricciones por carbunco bacteridiano ni viruela ovina o caprina, y que se encuentra libre de sarna y melofagosis ovina.

Sobre su preparación se indicó que el cargamento fue acondicionado y precintado bajo supervisión veterinaria oficial en el transporte terrestre que lleva la carga a destino. El recorrido va desde el traslado hacia el Depósito Patrón en Avellaneda (Buenos Aires) para su posterior egreso a través del puesto fronterizo Gualeguaychú-Fray Bentos con destino final a Uruguay.

La tarea de fiscalización y certificación de este primer envío de su tipo fue ejecutada por el equipo profesional de la Coordinación de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria del Centro Regional Patagonia Norte del Senasa. En tanto, la firma exportadora responsable de la operatoria comercial es ALTECAL S.A.