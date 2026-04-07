Asaltaron a una mujer embarazada en Cipolletti y uno quedó imputado: cumplirá dos meses de preventiva

Un hombre quedó detenido con preventiva por robarle a una mujer embarazada.

Un hombre quedó detenido con prisión preventiva tras ser acusado de participar en un violento robo a una mujer embarazada ocurrido el fin de semana en Cipolletti. El hecho generó conmoción por la situación de vulnerabilidad de la víctima. La medida fue dispuesta por un juez de Garantías luego de que la Fiscalía formulara cargos en una audiencia realizada en el Foro Penal local.

El ataque en la madrugada

Según la acusación, el hecho ocurrió durante la madrugada del domingo en inmediaciones de Ceferino Namuncurá y San Rafael, en el barrio San Lorenzo.

La víctima se encontraba dentro de una camioneta Toyota Hilux cuando fue sorprendida por dos personas que se ubicaron a ambos lados del vehículo. Uno de los agresores, aún no identificado, habría exhibido un arma de fuego y rompió el vidrio para sustraer un teléfono celular iPhone.

En simultáneo, el imputado bloqueó la puerta del acompañante para impedir que la mujer pudiera escapar, colaborando activamente en la ejecución del robo.

Detención a pocos metros

Tras el hecho, la víctima dio aviso inmediato a la Policía, lo que permitió desplegar un operativo en la zona. Minutos después, un sospechoso fue detenido a pocos metros del lugar.

La identificación fue posible gracias a las características físicas y de vestimenta aportadas por la denunciante, lo que permitió ubicar rápidamente al presunto involucrado.

Acusación y antecedentes

La Fiscalía calificó el hecho como robo agravado por el uso de arma de fuego, cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada, en carácter de coautor.

Además, se destacó que el imputado cuenta con antecedentes penales y que actualmente cumplía una condena en suspenso de tres años por un robo calificado en poblado y en banda desde 2025.

Si bien la defensa no objetó la formulación de cargos, el acusado negó haber participado del hecho.

Prisión preventiva y avance de la causa

Tras escuchar a las partes, el juez tuvo por formulados los cargos y dispuso la apertura de la investigación penal preparatoria por un plazo de cuatro meses.

Asimismo, ordenó la prisión preventiva del imputado por dos meses, medida que se extenderá hasta junio mientras se profundizan las tareas investigativas.

La causa continúa en curso y la Fiscalía buscará avanzar en la identificación del segundo implicado en el robo.