No se hallaron elementos relevantes en la casa de Cristian Graf, investigado por el crimen de Diego Fernández Lima

No se hallaron elementos relevantes en la casa de Cristian Graf.

Las excavaciones realizadas en el jardín de la vivienda de Cristian Graf, investigado por el crimen de Diego Fernández Lima, cuyos restos óseos fueron encontrados luego de 41 años, dieron resultado negativo.

Érica Nyczypor, integrante del equipo de defensores de Graf, confirmó a la Agencia Noticias Argentinas que los trabajos comenzaron durante las primeras horas de este jueves y finalizaron alrededor de las 13.

Crimen de Diego Fernández Lima: qué resultados arrojaron las nuevas investigaciones

Del operativo participaron efectivos de Gendarmería Nacional, personal del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y agentes de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad.

“No se halló nada: ningún material biológico humano ni ningún elemento referido a la causa”, precisó la letrada tras la orden emitida por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.° 56 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del juez Alberto Litvack.

Según explicó Nyczypor, durante los trabajos únicamente se encontraron “pedacitos de caño y cerámica”, además de material biológico perteneciente a un animal.

“Lo que sí se encontró fueron pedacitos de caño y cerámica, así como material biológico de un animal, pero nada relevante”, sostuvo.

El sector analizado correspondió al área lindante a la medianera derecha del patio trasero de la vivienda, a una profundidad de 50 centímetros.

“En ese lugar, el georradar había detectado una anomalía, que resultó ser el tronco de un árbol antiguo que había en la propiedad”, remarcó la defensora.

Además, señaló que la familia Graf se encuentra “bien” y “tranquila” porque “toma las decisiones correspondientes para sobrellevar toda esta situación y para que se pueda saber lo que pasó en su momento”.

“Están a disposición de la Fiscalía”, agregó.

Cómo fue la desaparición de Diego Fernández Lima

Diego Fernández Lima desapareció el 26 de julio de 1984 luego de salir de su casa en Villa Urquiza y cruzarse con un conocido. La preocupación de la familia comenzó ese mismo día, cerca de las 20.30, cuando se radicó la denuncia por su desaparición.

Sin embargo, para los investigadores de aquel momento siempre se trató de una “fuga de hogar”, lo que provocó el estancamiento de la causa durante décadas.

En mayo de 2025, sus restos óseos fueron encontrados enterrados en un chalet ubicado sobre la avenida Congreso 3742, en el barrio porteño de Coghlan.