Justicia

Nueva denuncia contra Juan Román Riquelme: investigan irregularidades con abonos, carnets y prendas deportivas

El presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, fue denunciado penalmente por presunta administración fraudulenta en la gestión del club. La presentación judicial, impulsada por un funcionario del Ministerio de Seguridad, pide investigar supuestas irregularidades.

Juan Román Riquelme, presidente de Boca.

Denunciaron penalmente a Juan Román Riquelme

Walter Federico Klix, del Ministerio de Seguridad y cercano a Patricia Bullrich, y quien ya lo había denunciado hace algunos meses, denunció penalmente a Riquelme por presunta administración fraudulenta en Boca.

Klix aseguró que probará que Riquelme montó un “mercado negro” y “un esquema mafioso” a través del cual “se manipulan y distribuyen entradas», y reveló que tiene “más de 100 testigos”, con chats y videos del tema.

En mayo de 2025, Riquelme había sido denunciado por presunta asociación ilícita por Klix, funcionario del Ministerio de Seguridad y vinculado a sectores opositores en Boca.

La presentación judicial pide investigar supuestas irregularidades en el manejo de abonos, carnets de socios y la desaparición de 50.000 prendas deportivas.

