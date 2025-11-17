Riquelme rompió el silencio y expresó su amor hacia el Xeneize: «Yo no puedo vivir sin Boca»

Juan Román Riquelme volvió a hablar y fue sorpresa. Este domingo por la noche, se publicó una entrevista del presidente de Boca, que rompió el silencio tras dos meses. El mandatario del Xeneize se hizo presente en Enfocados, un podcast de futbol dirigido por Jefferson Farfán, ex futbolista peruano.

La entrevista se realizó en el vestuario de Boca y sorpresivamente no se habló de la actualidad de Boca, a pesar del buen presente del Xeneize. A lo largo de la charla, se tocaron diferentes temas, como su amor por Boca, su relación con Bianchi y la importancia de los Superclásicos.

Riquelme y su amor a Boca a lo largo de su vida

En la entrevista que brindó el ídolo xeneize, recalcó el amor que le tiene a su club: «Boca es mi vida. Boca puede vivir sin mi, pero yo no puedo vivir sin Boca«. Después, remarcó que a él le hubiese gustado jugar toda su carrera en el Xeneize: «Yo quería jugar toda la vida en Boca y mi papá también. Imagínate, me fui cinco años y medio a Europa, y no me vino a ver un partido«.

También contó el motivo por el cual decidió ir a Argentinos tras su salida del club de la Ribera en 2014: «Yo decidí ir a Argentinos pese a que me quería retirar en Boca. Elegí ir ahí porque no quería jugar ante Boca y al estar en la B, sabía que no lo enfrentaría. Cuándo ascendimos, me retiré para no venir a la Bombonera con otra camiseta».

El cariño a Carlos Bianchi

Mas adelante, se refirió a la importancia de Bianchi en la historia de Boca: «Carlos es especial para todos los bosteros. Es el técnico más importante. Es algo único, ganó la Libertadores más de una vez, la Copa del Mundo dos veces. Hizo cosas inolvidables. Imagínate lo grande que es para el club que se presentó en 1998 y recién perdió en 1999″. Y no dejar pasar la ocasión para contar el «Tengo una relación más que especial con él. Me trató de una manera especial y me animaba a decirle otras cosas»

La Copa Libertadores y la importancia de los Superclásicos

El presidente de Boca también habló sobre la obsesión del Xeneize con la Copa Libertadores, certamen al que ya clasificó para 2026 y que no gana desde 2007: «En un momento parecía que era normal. Jugamos varias finales y no tuvimos la suerte de ganarla. Pero lo que tengo claro es que los jugadores que ganen la próxima Copa, la gente no los va a olvidar«.

Para cerrar, mencionó cómo vivió cada uno de los Superclásicos que jugó: «El clásico es algo raro y diferente a todo lo que me pasó. Me tocó el Barcelona-Madrid, pero es algo que no se compara. En las semanas del superclásico, me tiraba toda la semana a la cama imaginando lo que podía hacer. No se podía perder porque no nos pueden cargar», aseguró.