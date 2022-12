Oferta laboral en el Poder Judicial de Catriel: solo piden secundario completo

El Poder Judicial de Río Negro inició desde hoy las inscripciones para anotarse a cubrir las vacantes de personal administrativo en la ciudad de Catriel. Los interesados en ingresar pueden hacerlo hasta el 24 de diciembre inclusive.

Los requisitos para postularse son: ser mayor de edad, aunque aquellas personas que superen los 35 años deberán acreditar luego de la inscripción la regularidad en el sistema previsional y justificar que han realizado los aportes suficientes que les permitan acceder al beneficio previsional al momento de cumplir la edad mínima requerida para jubilarse. Ser ciudadano argentino o ser extranjero con residencia permanente no menor a un año, tener título secundario. Y no haber cesado en un cargo en el Poder Judicial de la provincia de Río Negro como consecuencia de no haber superado satisfactoriamente el periodo de prueba para el mismo cargo en los últimos tres años.

Se puede acceder a la información detallada sobre la convocatoria en la página web del Poder Judicial.

Cómo será la inscripción para ingresar al Poder Judicial

Según la resolución Nº 958/2022, las fechas de inscripción se extienden desde hoy, 12 de diciembre hasta el 24 de diciembre inclusive.

El proceso de selección abarca distintas etapas que aún no tienen las fechas fijadas:

Etapa clasificatoria: examen de saberes generales y examen de resolución de problemas y de comprensión de textos.

Etapa evaluativa: examen sobre el Funcionamiento del Poder Judicial y saberes específicos según ejes temáticos. Calificación de antecedentes curriculares, dinámica grupal y a continuación, entrevista individual.

Para aprobar la etapa evaluativa, los postulantes deberán lograr notas finales iguales o superiores a 70 puntos.

Los nombramientos podrán efectuarse por el término dos años contados desde su publicación, según las necesidades de personal que surjan durante dicho periodo, de acuerdo al eje temático al cual pertenezca el organismo donde se encuentra la vacante a cubrir.

Para postularse se puede ingresar al link de la página.