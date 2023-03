Perdió a su hijo en la tragedia de Sol: «Tenemos temor de que quede sin responsables»

El 18 de mayo se cumplirá otro año de la recordada Tragedia de Sol, el avión que cayó por engelamiento en el paraje Prahuaniyeu, en la línea Sur de Río Negro, y dejó 22 víctimas. A casi 12 años y menos de dos meses de que prescriba la causa, Juan Carlos Ruíz, papá de Juan Manuel, una de las víctimas, teme que no llamen a indagatoria y queden sin responsables.

Juan Carlos Ruíz, papá de Juan Manuel, una de las 22 víctimas relató a RIO NEGRO RADIO en qué situación se encuentra la causa a casi 12 años del hecho. «La semana pasada la Cámara de Casación aceptó un recurso para analizar la continuidad de la causa», inició.

El hombre es uno de los que impulsa con firmeza que el caso no quede impune y que se determinen los culpables de este siniestro aéreo. «Seguimos en la lucha, hemos pasado tres veces por la cámara de apelaciones y dos por la de casación», manifestó.

La última vez que acudieron a la cámara de casación se debió a que el juez encuadró la causa dentro de un delito con una pena máxima de cinco años en la cual ya pasó el tiempo, explicó Ruíz. «Apelamos a la cámara y nos dio la razón, quedo demostrado que no es la caratula», mencionó.

La caratula que presentó encuadra a la causa a raíz de poner un medio a servicio con riesgo, «es delito, y no solo hicieron eso, sino que hubo una tragedia seguida de muerte», agregó el padre del fallecido. La pena es de 25 años en ese caso para los responsables que, según indicó el Ruíz, son los directivos de la empresa que «estaban al tanto de la situación en la que el avión se encontraba».

Así, describió que el avión no estaba en condiciones de volar e hizo énfasis en la falta de capacitación de los pilotos, «que no es responsabilidad de ellos, sino de la empresa que no hizo las simulaciones de las nuevas normas de los procedimientos«, aseguró el papá de la víctima. «El piloto salió de Neuquén con un parte meteorológico de las cinco de la tarde porque el servicio del aeropuerto cierra a esa hora, y salió con un falso informé sobre la ruta«, explicó.

Ruíz detalló que los pilotos conducían con una versión de procedimientos que había sido actualizada y la empresa no hizo las capacitaciones junto con las simulaciones, «no recibieron la capacitación para la situación», destacó.

El querellante advirtió que se revertió el pedido de prescripción, pero que también se instó a que se acelere el plazo porque el 18 de mayo prescribirá la causa y quedaría sin responsables, «tenemos temor», manifestó.

«Hemos luchado desde el comienzo y quedamos solamente dos querellantes que somos la esposa del piloto y yo», indicó Ruíz. «Estamos esperanzado que el doctor Villanueva pueda llamar a indagatoria porque llamando cortaría el periodo de prescripción», finalizó.

Escuchá a Juan Carlos Ruiz, padre de una de las víctimas, en Ya es tiempo, por RÍO NEGRO RADIO:

Sintonizá RÍO NEGRO RADIO. Escuchanos por FM 90.9 desde Neuquén, por FM 105.7 desde Roca, por rionegro.com.ar/radio o por nuestra App.