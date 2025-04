Piden condenar al exintendente Juan Reggioni por corrupción en la construcción de viviendas en Fernández Oro

Luego de más de una semana de debate oral y público, el fiscal jefe Gustavo Herrera pidió que se condene al ex intendente de Fernández Oro, Oscar Reggioni, por los delitos de peculado, falsificación de documentos públicos, utilización de los mismos y administración fraudulenta.

La sentencia se conocerá el próximo 12 de mayo. El caso en el que están siendo juzgado Reggioni muestra similitudes con la megacausa Techo Digno, en la que el exintendente también está como imputado.

Cabe recordar que el exjefe comunal de Fernández Oro registra una condena por «negociación incompatible con el ejercicio de la función pública». Esta sentencia lo inhabilitó para ser candidato como pretendió en 2023, cuando intentó volver a la intendencia.

El exjefe comunal también fue condenado por un accidente de tránsito, por el que debía pagar más de 120 millones de pesos.

Según lo planteado por el Ministerio Público Fiscal este miércoles, el acusado debía haber construido 12 viviendas y no lo hizo, habiendo recibido el dinero para hacerlo.

En el debate declararon 12 testigos por parte de la Fiscalía y 7 de la defensa. Hoy se escucharon a los últimos dos y luego se desarrollaron los alegatos. La Fiscalía pidió que se declare culpable a Reggioni, a una de sus colaboradoras, Carina Marín, y a dos hombres que presidieron dos de las Cooperativas implicadas, Diego Oscar Quinteros y Luis Eladio Méndez. Pidió en cambio la absolución de un tercero, Leonardo Fabio Huenchunao, a quien el fiscal consideró que no participó en la maniobra según los testimonios que se escucharon en los tribunales de Cipolletti.

Cómo fue la maniobra que lideró Reggioni, según la fiscalía

Herrera planteó que el acuerdo suscripto con la Nación implicó la recepción por parte del intendente de una suma superior a los cinco millones cuatrocientos setenta mil pesos, que transfirió a una serie de cooperativas que debían construir un plan de 12 viviendas.

Los desembolsos federales ingresaban al Banco Nación y allí debían permanecer. No obstante “el ex intendente los transfirió al Banco Patagonia sustrayendo y ocultando el dinero en otra cuenta, confundiéndolo con aquel que ingresaba de otros programas de viviendas e infraestructura, entre ellos Techo Digno”.

El dinero del plan investigado ingresó desde Nación a las arcas municipales en tres desembolsos realizados entre 9 de diciembre del 2014 y el 10 de diciembre del 2015. Enfatizó la Fiscalía en que “se usaron nombres de presuntos beneficiarios para quedarse con la plata de los planes” contexto en el marco del cual «Reggioni violó absolutamente todas las cláusulas impuestas en el acuerdo que él mismo había firmado con Nación». “No hizo las 12 viviendas, no capacitó a desocupados, desvió la plata del programa de uno a otro banco, no preservó durante 10 años la documentación imposibilitando control posterior alguno”, ejemplificó Herrera.

“Había una contabilidad paralela, el ex intendente tuvo el dominio total del dinero que entraba de Nación, hizo rendiciones falsas”, agregó. Destacó la Fiscalía, además, que “de 12 personas, hay 6 a la que no le construyeron su casa. Las restantes tampoco están culminadas”, todos los beneficiarios estuvieron presentes en el debate en calidad de testigos.

En cuanto a la versión dada por Reggioni, la acusación dijo que “no tuvo argumentos, sólo habló de que esto era una persecución política». «Nosotros venimos a presentar una teoría del caso jurídica, no política”, respondió en ese sentido.

“El no podía confundir la plata de un plan con la del otro, no hubo control – al menos- del último plan. En función de la prueba que tengo puedo demostrar el lucro indebido, porque Reggioni tuvo la disposición total del dinero. Por ello considero que es autor de los delitos de peculado, de falsificación y uso de documento público y administración fraudulenta agravada por ser contra la administración pública”, destacó.

“Hay aquí una falsedad ideológica más que clara, el entonces intendente tuvo el dominio total del plan y traicionó la confianza que le otorgó el pueblo para conducir el Estado”, culminó. Agregó que los otros tres imputados también son responsables penales de la realización de esta maniobra, a título de partícipes necesarios.

Entre los testigos valorados por la fiscalía en la búsqueda de probar su acusación enfatizó en el agente de policía que hizo una investigación sobre el estado de las casas, un análisis informático del terreno que incluyó imágenes satelitales, la versión de los funcionarios de Nación intervinientes y, entre otros, del contador del Ministerio Público que efectuó la pericia y el perito calígrafo que demostró que la firma de las declaraciones juradas eran originales y

eran de Reggioni.

La defensa del hombre repasó también las palabras de cada uno de los testigos, dijo que esto es una disputa política, que no hay base para esta acusación; que no existe dolo directo y que no llegó a completar las últimas cuatro viviendas del plan porque faltaba un último desembolso. Habló de orfandad probatoria y pidió la absolución de los cuatro asistidos.

Según Federico Diorio, defensor de Huenchunao, el hombre al cual la Fiscalía pidió absolver, éste sólo se dedicaba a construir viviendas mientras que el dominio de todo lo tenía el exmandatario municipal Reggioni.