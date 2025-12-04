Piden prisión efectiva para un hombre que agredió a su expareja en San Antonio Oeste

La Fiscalía Descentralizada de San Antonio Oeste solicitó que se imponga una pena de un año de prisión efectiva a un hombre acusado de agredir a su expareja, y pidió además la revocatoria de la condicionalidad de una condena previa. La defensa oficial acompañó el planteo, luego de que el acusado reconociera haber cometido el hecho.

Según la acusación, el episodio ocurrió el 15 de octubre, cuando el hombre ingresó sin autorización a la vivienda donde su expareja se había mudado recientemente junto al hijo de ambos. En el contexto de una discusión sobre el cuidado del niño, la amenazó y la golpeó, provocándole lesiones leves.

El pequeño intervino para intentar frenar la agresión y una vecina acudió alertada por los gritos. Tras el ataque, el hombre huyó, pero fue detenido de inmediato y permanece en prisión preventiva.

Para fundamentar el pedido de pena, la fiscalía detalló que cuenta con la denuncia de la víctima, el informe del médico policial que acreditó las lesiones, un relevamiento de la Oficina de Atención a la Víctima y los antecedentes penales del imputado.

Con estos elementos, formuló cargos por lesiones leves agravadas por el vínculo y por haber ocurrido en un contexto de violencia de género.

En el marco de un acuerdo de juicio abreviado, la fiscalía informó que la víctima fue notificada sobre los alcances de la propuesta, que contempla un año de prisión efectiva e incluye la revocatoria de la pena condicional anterior. La defensa manifestó su conformidad, y el imputado aceptó la calificación legal y la pena acordada.

El juez de juicio, tras verificar la legalidad del acuerdo, anunció que dará a conocer la sentencia en los próximos días y ordenó que el acusado continúe en prisión preventiva hasta que la condena quede firme.