Crimen de Otoño Uriarte: piden que se revoque la sentencia que absolvió a los cuatro acusados

En Cipolletti se realizó este jueves una audiencia de revisión horizontal en la que el Tribunal de Impugnación escuchó los argumentos a favor y en contra de la sentencia que absolvió a los cuatro acusados por la privación ilegítima de la libertad y posterior muerte de Otoño Uriarte (16) ocurrido en Fernández Oro en 2006. Dicha resolución, emitida meses atrás por el mismo órgano, pero con otra integración, había dejado sin efecto la condena dictada por el Tribunal de Juicio. La instancia reunió a Fiscalía, querella y defensas, en un nuevo capítulo del extenso proceso judicial que lleva casi dos décadas.

La Fiscalía abrió la audiencia solicitando que la sentencia absolutoria sea revocada por considerarla arbitraria y que se mantenga firme la condena original. Cuestionó que el Tribunal de Impugnación no valorara adecuadamente pericias científicas ni las conclusiones del Tribunal de Juicio sobre un elemento capilar analizado durante el debate. También objetó que se afirmara la inexistencia de prueba directa que vinculara a los imputados con la víctima, señalando que sí hubo testimonios que daban cuenta de ese vínculo y que no fueron tenidos en cuenta.

La acusación sostuvo además que la sentencia revisora descartó de manera infundada la existencia de un plan previo para interceptar a la adolescente. Recordó que la joven se dirigía en bicicleta a la casa de una amiga, que su rodado desapareció y que múltiples testimonios la ubicaron regresando a pie. Indicó que un familiar identificó la bicicleta en la vivienda de uno de los imputados y que estos elementos, sumados a coincidencias temporales y conductas posteriores, permiten construir una cadena de inferencias que apuntan a una acción organizada. La Fiscalía destacó también el valor de declaraciones incorporadas al juicio y criticó que el órgano revisor evaluara la prueba de manera fragmentada.

La querella adhirió al planteo fiscal y pidió la nulidad del juicio, señalando que después de 19 años la familia aún no tiene una respuesta definitiva. También planteó que algunos elementos podrían vincular el caso con delitos de desaparición forzada y trata de personas, por lo que consideró que la causa debería ser investigada en la órbita federal. Las defensas, por su parte, rechazaron todos los cuestionamientos y solicitaron mantener la absolución dictada por el Tribunal de Impugnación. Alegaron que la acusación no presentó agravios concretos y que el fallo revisado cuenta con fundamentos suficientes, además de insistir en la extensa tramitación del expediente y en los sobreseimientos que existieron en distintas etapas.

Qué respondieron los acusados del crimen de Otoño Uriarte

Los abogados defensores remarcaron que los 19 años del proceso muestran la debilidad de la hipótesis acusatoria y pidieron que se confirme la absolución. Sostuvieron que la Fiscalía y la querella repetían discrepancias ya expresadas en otras instancias, sin aportar razones nuevas que justificaran una revisión. De este modo, insistieron en que la sentencia del Tribunal de Impugnación no incurrió en arbitrariedad.

El caso llegó a este punto tras un juicio oral iniciado en noviembre de 2024, en el que declararon más de 80 testigos. La Fiscalía había planteado que los imputados actuaron bajo un plan para privar de su libertad a la adolescente, sustraerle la bicicleta y conducirla por zonas menos transitadas, lo que derivó en su muerte el 23 de octubre de 2006 en Fernández Oro. El Ministerio Público calificó el hecho como privación ilegítima de la libertad agravada, con participación de tres o más personas y con resultado muerte.

En febrero de 2025 el Tribunal de Juicio declaró culpables a los cuatro acusados y, en marzo, les impuso prisión perpetua.

Sin embargo, en agosto el Tribunal de Impugnación revocó esa sentencia al detectar inconsistencias en la valoración de pruebas clave.

Ahora, el tribunal deberá resolver si sostiene aquella absolución o si devuelve firmeza a la condena inicial, en una causa que se convirtió en una de las más largas y complejas de la región.