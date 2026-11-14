Pity Álvarez: un juicio atravesado por escándalos, internaciones y un polémico positivo de cocaína

El juicio contra Cristian “Pity” Álvarez por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz estuvo marcado por episodios insólitos, cambios de abogados, internaciones psiquiátricas y reiterados intentos de suspender las audiencias. Después de más de tres meses de debate, el proceso entró en su etapa final y el veredicto se conocerá el próximo 20 de noviembre.

Las claves del juicio a Pity Álvarez

El debate comenzó el 10 de agosto de 2026 ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29, con una previsión inicial de 11 audiencias. Sin embargo, se extendió a 20 jornadas, con casi 40 testigos y una sucesión de planteos judiciales.

Según detalló Infobae, desde el comienzo, Álvarez protagonizó escenas que alteraron el desarrollo del proceso: se quedó dormido y roncó frente a los jueces, escribió canciones mientras declaraban los testigos, repartió estampitas religiosas y utilizó una lupa para leer documentos. “No voy a permitir que el imputado ronque”, llegó a advertir el presidente del tribunal, Gustavo Goerner.

Los cambios en su defensa también complicaron el cronograma. El músico reemplazó a sus abogados oficiales por un nuevo equipo que pidió apartar a los jueces y al fiscal Sandro Abraldes, además de solicitar la suspensión del debate y un juicio por jurados. Los planteos fueron rechazados.

El estado de salud del cantante sumó nuevos obstáculos. En septiembre debió ser trasladado en ambulancia al Hospital Fernández y posteriormente fue internado en el Hospital Tornú. El 2 de octubre quedó alojado involuntariamente en una clínica psiquiátrica de Castelar.

El 2 de noviembre regresó al tribunal y declaró durante casi cuatro horas. Reconoció haber disparado contra Díaz, aunque sostuvo que reaccionó porque se sintió “acorralado”. También pidió perdón a la familia de la víctima. Al día siguiente se conoció que había dado positivo de cocaína y que, según un informe médico, había consumido la sustancia en el edificio judicial.

En los alegatos, la querella solicitó 11 años y dos meses de prisión, mientras que la Fiscalía reclamó 18 años y seis meses. La defensa pidió la absolución al sostener que actuó en legítima defensa. El veredicto se conocerá el 20 de noviembre.