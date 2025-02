Polémica: ginecólogo condenado en Roca por abuso sexual trabaja en un pueblo de Buenos Aires

Arrecifes, una pequeña localidad de la provincia de Buenos Aires con poco más de 32 mil habitantes, se encuentra en el centro de la polémica tras conocerse que un ginecólogo condenado por abuso sexual en Roca, está atendiendo en el hospital municipal Santa Francisca Romana. El caso generó indignación entre los vecinos, especialmente porque el médico habría ingresado al nosocomio utilizando únicamente una parte de su identidad.

La situación salió a la luz luego de que pacientes comenzaran a notar inconsistencias en los nombres con los que firmaba recetas y se asignaban turnos, lo que desató una serie de reclamos en redes sociales y llevó al bloque de concejales de Unión por la Patria (UxP) a presentar un pedido formal de informes al municipio.

El antecedente en Roca: abuso y condena

El ginecólogo señalado fue condenado el 3 de julio de 2024 en Roca por abuso sexual simple. La justicia determinó que, durante una consulta en noviembre de 2021, el médico Francisco Méndez Peralta Ramos realizó tocamientos y comentarios con connotación sexual hacia una paciente, aprovechándose de la relación médico-paciente y de la vulnerabilidad de la mujer.

La condena incluyó dos años de prisión condicional, inhabilitación por el mismo tiempo para ejercer la medicina, y reglas de conducta estrictas, como la prohibición de acercarse a la víctima o contactarla bajo cualquier medio.

Esta sentencia contra Méndez Peralta Ramos pasó varios recursos de apelación que fueron rechazados, pero aún no adquirió total firmeza. Tanto el Tribunal de Impugnación (TI) como el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro, denegaron la posibilidad de revertir la condena.

La última de estas dos quejas presentadas fue en diciembre del 2024, por lo que todavía resta una respuesta de la Corte Suprema. Hasta que el máximo órgano se expida, el ginecólogo señalado podría ejercer la medicina sin impedimentos.

Contratación y presunto ocultamiento en Arrecifes

Según trascendió en Arrecifes, el médico habría sido contratado durante la gestión anterior del municipio (de la UCR) y mantenido en funciones bajo la actual gestión de Juan Fernando Bouvier (Juntos por el Cambio PRO). Lo que encendió las alarmas entre los vecinos fue el presunto uso deliberado de un nombre parcial, ya que en las recetas firmaba como «Francisco Méndez», mientras que en otros documentos aparecía su nombre completo.

Fue por eso que, el bloque de concejales de UxP solicitó un informe detallado sobre el plantel médico del hospital, las fechas de contratación y las modalidades de ingreso del personal. «No se trata solo de una cuestión legal, sino también ética y de transparencia hacia los pacientes que confían su salud en este hospital», señaló la concejal Cecilia Contreras.

Un hospital clave para la comunidad

El hospital Santa Francisca Romana es el único centro de salud de Arrecifes. Sin ginecólogos disponibles en el plano local, las mujeres del pueblo dependen casi exclusivamente de este nosocomio para sus consultas y controles. Por esta razón, la noticia sobre el pasado del médico generó mayor preocupación.

Contreras explicó que, si bien no se reportaron nuevos casos de abuso en Arrecifes que involucren al profesional, las dudas sobre la identidad del ginecólogo crearon una sensación de inseguridad entre las pacientes. «En un hospital público, no debería trabajar alguien con estos antecedentes, por respeto a las mujeres y a la comunidad en general», subrayó.

Detalles de la sentencia judicial

El fallo que condenó a Méndez Peralta Ramos destacó el impacto psicológico sufrido por la víctima en Roca. Según el juez, el abuso interrumpió su proyecto de vida, obligándola a buscar asistencia psicológica y psiquiátrica.

«La gravedad del delito radica en la confianza traicionada y en el contexto médico en que ocurrió. Fue un abuso de poder evidente», señaló el fallo al justificar la inhabilitación temporal para el profesional de la medicina.

A pesar de esto, la pena fue de ejecución condicional, lo que permitió al médico trasladarse a otra provincia y eventualmente retomar su actividad profesional. La inhabilitación forma parte de una pena accesoria a la sanción principal.

Polémica y sesión extraordinaria en el Concejo Deliberante

El caso generó un intenso debate en Arrecifes. Este jueves, autoridades de Salud locales y el director del hospital deberán responder en una sesión extraordinaria del Concejo Deliberante sobre los procedimientos de contratación y los antecedentes del profesional.

Los concejales de UxP remarcaron que no se oponen a que el médico ejerza porque no hay restricciones legales en Buenos Aires, pero consideran inaceptable que se oculte información clave a la comunidad de Arrecifes. «No se trata solo de un error administrativo, sino de un potencial encubrimiento que pone en riesgo la confianza de los pacientes», advirtieron.

La comunidad exige respuestas

Mientras avanza la investigación, en Arrecifes crece la indignación. Las redes sociales se llenaron de preguntas sobre quién es este profesional. La falta de otro centro de salud en la zona hace que muchas pacientes se sientan obligadas a seguir atendiéndose con el ginecólogo, a pesar de sus antecedentes.

El caso planteó un dilema ético profundo: ¿es suficiente cumplir con las reglas legales para garantizar que una persona condenada pueda retomar su actividad profesional? En un pueblo pequeño como Arrecifes, donde la salud pública es limitada, esta pregunta tomó una urgencia particular.