La justicia lo buscaba en Puerto Madryn desde el año pasado y lo detuvieron en Viedma

Lo buscaban en Puerto Madryn desde el año pasado y lo detuvieron en Viedma

Un hombre que registraba un pedido de captura vigente por robo fue detenido en las últimas horas en la ciudad de Viedma, tras un operativo de control rutinario realizado en la vía pública. El sujeto era buscado por la Justicia de Chubut desde fines del año pasado.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos policiales en inmediaciones de las calles El Cuy y Tarruella. Al momento de identificar al ciudadano, el personal consultó sus datos personales en el sistema SICOF (Sistema de Identificación Policial), herramienta que confirmó de inmediato que pesaba sobre él una medida judicial por robo agravado por escalamiento en grado de tentativa.

Causa judicial y orden de detención

La orden de detención se encontraba activa desde diciembre de 2025 y está vinculada a un proceso penal tramitado ante la Oficina Judicial de Puerto Madryn.

Tras corroborar la vigencia del requerimiento, la jueza penal y de ejecución de esa localidad chubutense, Stella Eizmendi, dispuso el inmediato traslado e arresto del imputado. El hombre quedó alojado en una dependencia policial de la capital rionegrina a la espera de las actuaciones correspondientes para su posterior extradición o comparecencia judicial.

Prevención e identificación tecnológica

Desde la fuerza remarcaron que estas intervenciones forman parte del programa Río Negro Seguridad Inteligente, un esquema integral que combina el despliegue de patrullajes territoriales con el uso de bases de datos unificadas en tiempo real para optimizar las tareas de prevención del delito.

También le recordaron a la población que ante cualquier hecho sospechoso o situación de riesgo, la línea gratuita 911 RN Emergencias se encuentra disponible las 24 horas.