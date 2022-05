Gennari: «en el Tribunal tengo miedo hasta de morder una galletita»

La vocal Soledad Gennari, dijo hoy que «yo vengo siendo violentada» en el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén «desde hace más de dos años, y mis pares (varones) van a trabajar cómodos. Yo hace dos años que hasta tengo miedo de morder una galletita».

En lo que representa una escalada de su conflicto con el vocal Germán Buscamia, cuestionó además al juez José Manuel Ruiz por declararse incompetente. El magistrado consideró que se trata de un conflicto institucional, y no de violencia de género laboral.

«Lo que hizo Ruiz es tirarle perfume al veneno», afirmó Gennari.

«La competencia de la violencia laboral es por el ámbito. La asimetría yo la tengo por mi condición de mujer, la desventaja la tengo por mi condición de mujer, no porque sea una par en un lugar institucional«, dijo.

La vocal habló por LU5 y por Radio Nacional Neuquén, y además hizo publicaciones en su muro de Facebook.

Compartió la nota de Río Negro referida a la excusación del juez Ruiz y dijo, en tono irónico: «Les dejo una novedad jurídica de lo más vergonzoso que he leído en mi vida. Decir que por ser pares no hay violencia basada en el género, es como decir que una mujer no puede ser víctima de violencia física por tener la misma altura que el agresor».

«Además la violencia laboral es por el ámbito donde se desarrolla, se olvidó de leer la resolución 190 de la OIT. Ahora el expediente vuelve al seno donde fui violentada».

El domingo había publicado en su muro: «Nadie intervendrá en la provincia (tres excusaciones en horas) porque entiendo la gravedad, por ende recurriré de ser necesario hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ser jueza no me hace menos persona ni no merecedora de protección».