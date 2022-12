La mala imagen del Poder Judicial, tema de debate en un concurso de la Magistratura

Cómo revertir la mala imagen del Poder Judicial, qué hacer para solucionar la crisis carcelaria, y qué opinión tienen sobre el juicio por jurados, fueron los tres ejes principales de la entrevista personal a las dos únicas candidatas que se presentaron a esta instancia final en el concurso para cubrir una vacante en el Colegio de Jueces de Neuquén capital. El Consejo de la Magistratura dará a conocer este martes su definición.

Las concursantes son la fiscal del caso de Delitos Sexuales, Silvia Moreira; y la defensora pública de Rincón de los Sauces, Beatriz del Valle Chavero.

Ambas cosecharon un regular puntaje en la etapa técnica. Moreira 12 en el escrito (sobre 20) y 11 en el oral (sobre 20); mientras que Chavero obtuvo 12 y 13 respectivamente.

Las entrevistas personales con las y los consejeros fueron por separado, pero casi con el mismo cuestionario.

Problemas de comunicación

Silvia Moreira está asignada a la fiscalía de Delitos Sexuales. (Gentileza)

La fiscal Moreira atribuyó la mala imagen del Poder Judicial a varios factores: problemas de comunicación («estamos aislados de la sociedad»), a que no se investigan delitos contra la administración pública («tienen una complejidad que no sé si estamos capacitados, es como los delitos informáticos», admitió) y al no pago del impuesto a las ganancias.

Sobre el mismo punto, Chavero afirmó que «el gran inconveniente es que la sociedad nos asocia a todos con Comodoro Py», en alusión a los tribunales federales ubicados en la CABA. También habló de problemas de comunicación, y elogió el portal y las redes sociales del Ministerio Público Fiscal, «que se actualizan en forma permanente y comunican todo el tiempo lo que hacen los fiscales».

«Diferencia sustancial»

Soledad Gennari, presidenta del Consejo y vocal del Tribunal Superior, le salió al cruce. «El Poder Judicial tiene un portal con muchísima información, pero hay una diferencia sustancial: por cuestiones éticas, tiene un montón de limitaciones que no tiene la fiscalía».

Luego se puso como ejemplo: «Yo muestro todo lo que hago todo el día a través de mis redes, ahí tengo más libertad. Muestro cuando me capacito, cuando me tomo licencia. Los jueces hablan por lo que hacen las 24 horas del día, no hablan por sus sentencias».

Verdades a medias

Son verdades a medias en un tema muy complejo. Por un lado, el portal del Ministerio Público Fiscal informa con más generosidad sobre las causas en las cuales la fiscalía logró el objetivo buscado. Pero es cierto que se convirtió en la principal fuente de información judicial para la mayoría de los medios.

Por el otro, para la prensa -ni hablar para el ciudadano común- conseguir una sentencia de cualquier instancia de cualquier fuero es una tarea casi imposible porque ni se publican resúmenes.

Por el contrario el Poder Judicial de Río Negro difunde profusamente fallos penales, laborales, civiles y de familia, de primera instancia hasta del Superior Tribunal, pero habría que ver si mejoró la imagen que tiene entre la ciudadanía de esa provincia.

Jurados populares vs. jueces técnicos

Beatriz del Valle Chavero, actual defensora pública en Rincón de los Sauces. (Archivo/Flor Salto)

Otro tema espinoso de debate en la entrevista fue el de juicio por jurados. La consejera Monserrat Morillo les preguntó qué opinaban respecto de que en Neuquén bastan con 8 votos de 12 para una declaración de culpabilidad.

Ambas concursantes se mostraron en desacuerdo. La defensora Chavero observó: «el impacto al oído cuando un tribunal colegiado dice ‘fallo por unanimidad’ es totalmente diferente. En el jurado popular debería ser lo mismo».

La fiscal Moreira ingresó en un laberinto y la discusión derivó en si es más caro un juicio por jurados o un juicio con jueces técnicos. «Decir con mucha liviandad que los jueces son más caros y los jurados son más baratos, no puede ser ese el criterio», señaló Gennari. «La concursante no dijo ‘más baratos'», la corrigió Morillo.

El debate se hizo confuso y entró en modo «hablemos sin saber» porque nadie tenía cifras para aportar. Hay un meticuloso trabajo del juez del Tribunal de Impugnación Richard Trincheri titulado «Los costos del Juicio por jurado. ¿Cuáles costos?», que compara estimativamente el gasto que representa un juicio de cinco días con jueces técnicos y uno con jurados populares. Demuestra allí por qué son más onerosos los debates con jueces profesionales, más allá de las cifras, y dónde debe ponerse el foco.

La crisis carcelaria

La crisis carcelaria fue el tema que introdujo en la entrevista la consejera Isabel López Osornio. Moreira le respondió que lo prioritario es resolver la falta de infraestructura y la pésima situación de las unidades de detención, que es resorte del Ejecutivo. La representante de los abogados y abogadas no quedó conforme.

No le fue mejor con Chavero, quien primero hizo una larga mención al tratamiento que reciben, o deberían recibir los imputados por delitos de violencia de género.

Luego refirió que en las cárceles tendrían que permitir talleres para que las personas privadas de su libertad fabriquen elementos para vender en una feria de fin de año, y huertas para consumir lo cultivado y así ahorrar presupuesto provincial. Lástima que en este momento hay gente apiñada en una celda, y no queda espacio libre para nada.