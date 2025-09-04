Por orden judicial clausuran una casa que era usada como kiosco narco en Plaza Huincul

La División Antinarcóticos de Cutral Co llevó adelante dos allanamientos en la ciudad de Plaza Huincul que permitieron desarticular puntos de venta de estupefacientes. Uno de los domicilios fue clausurado de manera preventiva por orden de la Fiscalía Única de Cutral Co, a cargo del fiscal jefe Gastón Liotard, marcando un hecho inusual en este tipo de procedimientos.

La investigación se inició tras obtenerse información sobre la continuidad en la comercialización de drogas en una vivienda del barrio Otaño, que ya había sido allanada en abril de este año. Tras certificar los datos, la Fiscalía dispuso la apertura de una nueva causa. Se trataba de al menos dos viviendas vinculadas a una pareja actualmente detenida con prisión preventiva por distintos hechos delictivos, entre ellos la venta de estupefacientes.

Durante más de diez días, los investigadores realizaron tareas de vigilancia y seguimiento, logrando establecer la conexión entre ambas propiedades. Detectaron que una de ellas funcionaba exclusivamente como punto de expendio de drogas y lograron identificar a dos personas que se encargaban de la actividad ilegal.

Droga, dinero y estupefacientes fueron encontrados dentro de la vivienda.

En los allanamientos se secuestraron estupefacientes, dinero en efectivo presuntamente obtenido de la venta ilegal, balanzas, una contadora de billetes, municiones de distintos calibres y otros elementos de interés.

Además, se dispuso la clausura preventiva de la vivienda utilizada como “casa de drogas” en el marco de la Ley 3488 del Ministerio Público Fiscal de Neuquén. También se imputó penalmente a dos personas mayores de edad, quienes quedaron en libertad supeditada a la causa, por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737.

El operativo contó con la colaboración de personal de la División Antinarcóticos de Zapala y efectivos de la Dirección de Seguridad Interior de Cutral Co, incluyendo el Departamento Comando Radioeléctrico y el grupo especial GEOP.