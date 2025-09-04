Pedro Jofré, el tirador de ATE Neuquén, tendrá salidas transitorias: «el riesgo es medio»

Se comprobó en la investigación que disparó con un revólver calibre 32 largo, de numeración limada, durante una manifestación en San Martín de los Andes. Foto Cecilia Maletti.

El tirador de ATE, Pedro Jofré, podrá acceder a salidas transitorias bimestrales de doce horas de duración. Lo autorizó ayer la jueza de Ejecución Penal de Neuquén, Raquel Gass, que consideró que estaban reunidos todos los requisitos legales. La defensa no quedó conforme con la periodicidad, por eso pidió la revisión.

Jofré fue condenado a ocho años de prisión por disparar, el 29 de julio de 2022, tres veces en una manifestación que se realizó en San Martín de los Andes. Allí se enfrentaron dos facciones del gremio estatal. Sacó un revólver calibre 32 largo, de numeración limada.

Hirió gravemente a Elena Cabezas, una trabajadora municipal que iba a retirar su auto. Los otros dos tiros fueron contra los reporteros gráficos Patricio Rodríguez y Federico Soto, que registraron el momento exacto en que se lo ve al imputado con el arma. Ellos no resultaron heridos.

El atacante huyó, pese a que su imagen circulaba por todos los medios provinciales y nacionales. Llegó desde la cordillera a la ciudad de Neuquén donde se entregó con el pelo teñido.

Actualmente cumple con el requisito temporal para acceder a las salidas transitorias, debido a que superó la mitad de la condena, y se le computó una reducción de 18 meses por los cursos de formación profesional que realizó. Los dos informes del gabinete criminológico -del 28 de abril y del 25 de agosto- fueron favorables. No tuvo sanciones disciplinarias en la cárcel, ni registró consumo problemático de sustancias.

La única controversia que se planteó en la audiencia fue cada cuánto iba a poder hacerlo. La defensora pública, Luciana Petraglia, pidió que sean dos salidas por mes, de doce horas de duración. La representante de la fiscalía, Natalia Lacoste, solicitó que sea bimestral, en horario diurno, de doce horas en total. Hizo hincapié en que «el riesgo criminológico no es bajo, es un riesgo medio, sí se habló de un posicionamiento incipiente reflexivo cosa que no tenía con anterioridad» Jofré.

Requirió además la prohibición absoluta de mantener cualquier tipo de contacto con las tres víctimas. Si bien estaban notificadas ninguna se presentó con sus abogados querellantes.

La resolución

Gass resolvió autorizarlo a una salida bimestral de doce horas y reevaluar esta frecuencia en seis meses. Tomó los argumentos de la fiscalía para fundar su decisión.

Le recordó además que durante ese plazo deberá permanecer en la casa de la tutora, que es su pareja, no podrá consumir alcohol ni estupefacientes y deberá regresar puntualmente a las 21. También le impuso la prohibición de contacto con las víctimas y sus familias por cualquier medio.

La Unidad 12 informará si cumplió con las medidas.