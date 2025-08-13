Por sexta vez se suspendió la audiencia por salidas transitorias al tirador de ATE Neuquén

La jueza de Ejecución Penal, Raquel Gass, le dio 15 días a la Dirección de Población Judicializada para que amplíe el informe que realizó sobre Pedro Jofré. Es uno de los aspectos que deberá considerar para definir si le otorga salidas transitorias. El llamado «tirador de ATE» fue condenado a ocho años de prisión por disparar durante una protesta en San Martín de los Andes y herir gravemente a Elena Cabezas, una trabajadora municipal que iba a retirar su auto.

El pedido de ampliación lo hizo el abogado querellante Federico Egea. Quiere que el gabinete criminológico precise si Jofré recibió alguna sanción disciplinaria o si fue investigado por su comportamiento durante la permanencia en la cárcel (estuvo en las unidades 11 y 12). También pretende que se indague sobre un posible consumo problemático de drogas.

El defensor público José María Maitini cuestionó las reiteradas postergaciones para resolver el planteo. Hoy fue la sexta vez que se frustró una audiencia para tratar las salidas transitorias. El imputado cumple con el requisito temporal para acceder, debido a que superó la mitad de la condena. Se le computó una reducción de 18 meses por estímulo educativo (cursos que completó, por ejemplo). En cuanto al informe del gabinete le es favorable.

Maitini se opuso a la solicitud de la querella y afirmó que bien podría preguntarlo en la audiencia, ya que estaba la dupla que hizo el informe. Enfatizó en que Jofré no tenía sanciones. «De alguna manera se quiere dilatar la salida», remarcó.

Egea contestó que no eran su responsabilidad las postergaciones y mencionó un oficio policial de la Unidad 12 en el que se dejó asentado que Jofré y otro interno «estarían obligando a las visitas» del resto a ingresar celulares, pastillas y/o sustanciascomo cocaína y marihuana. Subrayó que el informe no alude a este hecho.

«Es increíble que por una cuestión o por otra se haya dilatado la cuestión de fondo», aseguró la jueza. Manifestó que es de práctica que cuando se solicita un informe se concede. «Nunca niego la petición de las partes», dijo.

El 29 de julio de 2022 hubo un violento enfrentamiento entre militantes del sindicato de estatales. Jofré disparó tres veces con un revólver calibre 32 largo, de numeración limada, e hirió a Elena. Los otros dos tiros fueron contra los fotógrafos Patricio Rodríguez y Federico Soto, que registraron el momento exacto en que se lo ve al imputado con el arma. Se salvaron milagrosamente.

Jofré huyó y llegó a la ciudad de Neuquén, donde horas después, se presentó con el pelo teñido. Asumió su responsabilidad y fue condenado a ocho años de prisión.