Neuquén compra y reparte alimentos para los comedores: «no estamos recibiendo un centavo de Nación»

Libres del Sur es una de las organizaciones que realiza este trabajo de gran valor comunitario. Foto Cecilia Maletti.

Cada trimestre el gobierno de Neuquén realiza una compra de alimentos para comedores. Actualmente son 144 establecimientos en la zona Confluencia (capital, Plottier y Centenario) que incluye tanto los que administra el Estado, como las entidades de la sociedad civil y las organizaciones sociales. «No estamos recibiendo un centavo de Nación», aseguró el ministro de Trabajo, Lucas Castelli, que tiene a su cargo el esquema de distribución y control.

Para dimensionar el volumen de la inversión, la licitación pública que tiene como fin adquirir carne, pollo, cerdos, milanesas y verduras para el trimestre que va de agosto a octubre implica un costo total de $1.970.318.710. Está destinada a 15.903 beneficiarios y beneficiarias de comedores.

En los fundamentos de los decretos que autorizan cada desembolso se plantea que: «la situación económico-financiera actual del país ha generado innumerables situaciones de vulnerabilidad social, así como también acentuó las ya existentes, las cuales deben ser atendidas por el Estado Provincial a través de los organismos y dependencias correspondientes, entre ellos y de acuerdo a sus competencias ministeriales, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral».

La asistencia alimentaria se hace por tres vías: los centros propios del ministerio de Trabajo, los de la sociedad civil y los de las organizaciones sociales.

En cuanto a los primeros (que dependen del gobierno provincial) asisten a 3.680 personas. Sólo la adquisición de carne, pollo, cerdo y milanesas implica un costo de $491.085.000.

Un número similar son los de las entidades de la sociedad civil (por ejemplo una familia que abre un espacio en su casa): 3.691 beneficiarios y beneficiarias. Por el mismo rubro el Estado invierte $438.261.520.

La cifra más grande corresponde a las personas que concurren a comedores de las organizaciones sociales. Suman 8.532. La licitación pública para comprar verduras tiene un costo total de $158.229.700 y de pollo, carne, milanesas y cerdo de $882.742.490.

Cómo es el procedimiento con las organizaciones

Castelli afirmó que en 2024 comenzó este sistema de distribución y control. «Teníamos que poner calidad y transparencia en las trasferencias que hacíamos desde el Estado», dijo.

Cada organización debe presentar una declaración jurada que comprende el listado de personas que asisten al comedor. Ese número es el que sirve a la hora de planificar las licitaciones. Puede pasar que durante un mes se acerquen más de las previstas en el cálculo inicial por que la necesidad aumenta. «Al fin del trimestre se ajusta: si falta, el Estado aumenta las raciones, y si está cerrado (el comedor) se procede a la baja», señaló.

La auditoría también la hace el ministerio. Castelli sostuvo que tienen un «sistema geolocalizado» pasa saber dónde están cada uno de los comedores. En general se concentran en el oeste de la ciudad de Neuquén: 7 de Mayo, Los Hornitos, Almafuerte, Hipódromo. La mayoría funciona de lunes a viernes.

Actualmente hay 12 organizaciones que reciben esta ayuda alimentaria: la Corriente Clasista y Combativa (CCC), la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), el Movimiento Evita, el Frente Darío Santillán, Frente Darío Santillán-UTEP, FOL bloque, FOL unidad, MTE, Polo Obrero, Libres del Sur, MST y Somos.

El funcionario indicó que al inicio de la gestión el 90% de los comedores eran de las organizaciones. Hoy la proporción cambió y es el 50%.