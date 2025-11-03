Prisión preventiva para Pablo Laurta: acusado por el doble femicidio en Córdoba y otro crimen en Entre Ríos

La Justicia de Córdoba dictó este lunes la prisión preventiva de Pablo Laurta, acusado del doble femicidio de su expareja y de su exsuegra, cometido el pasado 8 de octubre en la localidad de Villa Rivera Indarte, en el norte de la capital provincial.

Laurta se encuentra alojado en la cárcel de Cruz del Eje y, según dispuso el fiscal de Instrucción de Violencia de Género y Familiar de Segundo Turno, Gerardo Reyes, será considerado autor de dos homicidios calificados por alevosía y violencia de género, más violación de domicilio. En el caso de Luna Giardina, se le sumó además el agravante por el vínculo preexistente, informó Infobae.

Las víctimas del doble femicidio

Las víctimas fueron Luna Giardina y su madre, Mariel Zamudio, asesinadas a balazos dentro de su casa en Villa Rivera Indarte.

De acuerdo con la investigación, Laurta irrumpió en la vivienda armado, con el propósito de llevarse al hijo que tenía con Giardina, de apenas cinco años.

Tras los disparos, el hombre escapó con el niño y permaneció prófugo varias horas.

La Justicia activó de inmediato el Alerta Sofía, lo que permitió ampliar la búsqueda a distintas provincias. Finalmente, fue detenido en un hotel de Gualeguaychú, Entre Ríos, donde el menor fue rescatado en buen estado de salud.

Durante el operativo, los agentes hallaron un arma de fuego, varios teléfonos celulares, dólares y la billetera de un remisero desaparecido.

Otro crimen en Entre Ríos

La detención en Entre Ríos derivó en un hallazgo inesperado: Laurta también está acusado de matar al remisero Martín Sebastián Palacio, quien había desaparecido tras tomar un viaje pedido por el ahora detenido.

Días después, el auto del chofer fue hallado incendiado en Córdoba y su cuerpo desmembrado fue encontrado en la zona rural de Colonia Yeruá.

En esa causa interviene la fiscal Daniela Montangie, junto al defensor oficial José Luis Legarreta y la jueza de Garantías Gabriela Seró, quien ya le había dictado cuatro meses de prisión preventiva antes de autorizar su traslado a Córdoba.

Nuevos hallazgos

La semana pasada, la Policía de Entre Ríos encontró restos humanos a la vera de la ruta 15, cerca de Rosario del Tala, que podrían pertenecer al remisero.

El hallazgo fue posible gracias a un llamado anónimo que orientó a los investigadores hacia una zona rural, donde se descubrió un cráneo, dos huesos y restos orgánicos en una bolsa de basura.

Las pesquisas indican que Laurta habría matado primero al remisero, con quien viajaba, y luego habría cometido los dos femicidios.

Tras asesinar a las mujeres, habría huido con su hijo hacia Entre Ríos en taxi, con la intención de cruzar el río Uruguay de manera ilegal, pero fue capturado antes de lograrlo.

Con las nuevas medidas dispuestas por el fiscal Reyes, Laurta permanecerá detenido mientras avanza la investigación por los dos crímenes ocurridos en Córdoba y el tercero que se le atribuye en Entre Ríos.