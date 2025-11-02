Imputaron al hombre acusado de matar a un joven de una puñalada tras una discusión en Neuquén

La Fiscalía de Neuquén formuló cargos contra un hombre acusado de matar a Cristian Alejandro Queupan en el barrio Don Bosco. El hecho ocurrió el 1 de noviembre, alrededor de las 5 de la mañana, cuando una discusión previa entre ambos derivó en una violenta agresión con arma blanca.

La audiencia se realizó este domingo al mediodía en la Ciudad Judicial, donde la fiscal del caso Guadalupe Inaudi, junto a la asistente letrada Agustina Jarry, pidió que el acusado permanezca detenido con prisión preventiva durante el proceso de investigación.

El crimen ocurrió tras una discusión

Según la reconstrucción del Ministerio Público Fiscal (MPF) y la Policía provincial, la víctima se había dirigido junto a un amigo a la casa del acusado, ubicada en la intersección de Olta y Domene, con quien mantenía conflictos anteriores. Allí comenzó a insultarlo y a arrojar piedras contra la vivienda.

Su acompañante intentó calmarlo y ambos comenzaron a retirarse del lugar, pero el agresor saltó el portón de su casa, los siguió y, al alcanzarlo en la esquina, apuñaló a Queupan por la espalda con un cuchillo de grandes dimensiones. La herida afectó órganos vitales y provocó la muerte inmediata de la víctima por un shock hipovolémico.

Prisión preventiva y avances de la causa

El acusado fue detenido horas después del hecho. La fiscalía lo imputó por el delito de homicidio simple en calidad de autor.

La fiscal Inaudi solicitó que permanezca detenido con prisión preventiva por cuatro meses, al considerar que existen riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

El juez de garantías interviniente hizo lugar a la formulación de cargos y al pedido de la fiscalía, fijando el mismo plazo de investigación. Por ende, el acusado continuará detenido mientras se desarrollan las pericias y declaraciones testimoniales clave para el avance del caso.