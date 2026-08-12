¿Quién investiga la compra de la mansión de Pablo Toviggino? la Justicia define cómo sigue la causa AFA

La Cámara Federal de Casación encabezará este miércoles la audiencia clave en la que resolverá el fuero encargado de tramitar el expediente de fondos del tesorero de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino. Durante la jornada también argumentará el fiscal general Mario Villar para sostener la postura acusatoria respecto del destino del proceso.

La definición judicial determinará si la investigación continúa radicada en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 10, encabezado por la jueza Verónica Straccia, o si retorna al Juzgado Federal de Campana, bajo la órbita del juez Adrián González Charvay.

54 autos de lujo, un bolso clave y la audiencia decisiva por la mansión de Pilar

La investigación judicial se enfoca en presuntas maniobras de lavado de dinero vinculadas a la adquisición de una propiedad de 105 mil metros cuadrados situada en Villa Rosa, en el partido de Pilar. La finca se encuentra valuada en unos 17 millones de dólares y fue registrada a nombre de los imputados Pantano y Conte.

La presentación, prevista para las 11:30 horas, contempla la exposición de los abogados defensores de Luciano Pantano y Ana Conte, señalados en el expediente como presuntos testaferros.

Entre las pruebas incorporadas al expediente tras los procedimientos de inspección, se constató el hallazgo de 54 vehículos de lujo y de colección en el predio. Asimismo, los investigadores secuestraron un bolso rotulado con el nombre de Pablo Toviggino dentro del inmueble.

El representante del ministerio Público Fiscal argumenta que la situación patrimonial declarada por Pantano y Conte resulta incompatible con los montos exigidos para la transacción. Por este motivo, la fiscalía sostiene la hipótesis de que ambos actuaron como prestanombres para encubrir al verdadero titular de la propiedad.

Con información de NA