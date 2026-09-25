Régimen penal juvenil: revocaron el sobreseimiento del adolescente de 14 años y apartaron del caso a la jueza

La Sala III de la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal de la Ciudad de Buenos Aires revocó el sobreseimiento de un adolescente de 14 años acusado de tentativa de robo en Palermo y dejó sin efecto el fallo que había declarado inconstitucional, para ese caso, la reducción de la edad de punibilidad. Además, apartó a la jueza Laura Beatriz De Marinis y ordenó un nuevo sorteo para continuar la investigación bajo el Régimen Penal Juvenil.

Revocaron el fallo que había declarado inconstitucional la baja de punibilidad

Según detalló Infobae, la resolución fue firmada por los camaristas Ignacio Mahiques, Jorge Franza y Patricia Larocca, quienes hicieron lugar al recurso presentado por el Ministerio Público Fiscal. El tribunal consideró que la jueza no había acreditado una contradicción concreta entre la Ley 27.801 y la Constitución o los tratados internacionales.

La norma, vigente desde el 5 de septiembre, redujo de 16 a 14 años la edad mínima de responsabilidad penal. Según la Cámara, las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas tienen relevancia interpretativa, pero no impiden por sí mismas que el Congreso modifique el régimen vigente.

El tribunal también cuestionó que De Marinis hubiera utilizado las circunstancias personales del adolescente —su situación de vulnerabilidad, el carácter tentado del robo y la ausencia de lesiones a la víctima— para definir la constitucionalidad de la norma. Esos factores, sostuvo, deberán ser evaluados durante otras etapas del proceso.

El expediente se inició el 10 de septiembre, tras un intento de robo a un hombre en Palermo. La Cámara aclaró que la revocación del sobreseimiento no implica una declaración de culpabilidad. La investigación continuará con un nuevo magistrado y bajo las reglas del régimen penal juvenil vigente.

Con información de Infobae