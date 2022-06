Repudian la sanción disciplinaria del STJ al abogado de una comunidad mapuche «por falta de decoro»

La Asociación de Abogados de Derecho Indígena expresó su repudio ante la sanción disciplinaria aplicada por el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro al abogado Fernando Kosovsky en la causa penal que se sigue contra la comunidad mapuche Buenuleo por usurpación.

Kosovsky es abogado defensor de las comunidades denunciadas y días atrás, el tribunal le impuso una sanción de apercibimiento por «falta de decoro» a raíz de su solicitud de apartamiento de los jueces de ese tribunal provincial por temor de parcialidad y discriminación racial.

«Me aplican la sanción por exponer esa forma de discriminación. Entienden afecta la autoridad de tribunal porque serían expresiones indecorosas. Pero mis clientes me dieron la instrucción de plantearlo porque se sienten discriminados«, argumentó Kosovsky.

La sanción se aplicó a partir de un recurso extraordinario federal presentado por este abogado contra una sentencia del STJ que revocó el sobreseimiento de la comunidad en el caso de usurpación. El Tribunal de Impugnación ya había ordenado el sobreseimiento «basándose en la legislación de pueblos indígenas, alegando que es imposible que cometan usurpación sobre un territorio que históricamente ocupan».

Kosovsvy recordó que la comunidad Buenuleo tiene reconocimiento estatal por el INAI y además, el Juzgado Federal de Bariloche condenó al estado a entregarles el titulo de propiedad comunitaria.

«Lo grave de la sanción es que me censuran. Están haciendo una interpretación anticonstitucional y un abuso de su autoridad. Por eso entiendo que la sanción es autoritaria porque busca someter a una visión única del mundo a todos los grupos que son distintos», planteó Kosovsky.

La Asociación de Abogados de Derecho Indígena también consideró que este tipo de sanción disciplinaria «atenta contra el libre ejercicio de la profesión de abogados y el derecho de defensa de cualquier persona». Por eso, le pidieron al Superior Tribunal de Justicia la revisión y rectificación de la medida.

La entidad entendió que la alegación de discriminación racial en un procedimiento penal contra personas mapuche «nunca puede considerarse una falta hacia la autoridad o una falta de decoro. Asumir esa lógica, implica desconocer que el Estado argentino (así como el Estado rionegrino) se consolidó sobre la base de un genocidio y ese genocidio y las prácticas discriminatorias que acarrea tiene efectos actuales sobre las estructuras institucionales, entre ellas el Poder Judicial».

Kosovsky explicó que la sanción disciplinaria «es como un llamado de atención, pero la preocupación que tenemos los abogados es la atribución de los jueces y del STJ de tomar estas expresiones que yo planteo y que son el sentir de mis representados, una comunidad indígena que fue sometida pro el estado argentino».

«Mis representados -continuó- perciben una discriminación racial indirecta. Si bien no les dicen en forma directa que no aplican el derecho indígena, la decisión que toman es tratarlos de igual manera que a una persona no indígena. Y eso está mal porque la Constitución lo establece. En este caso, equiparan a una persona no indígena que invoca el derecho de propiedad individual con un pueblo que tiene derechos colectivos».

Esta semana, Kosovsky se reunió con la comisión directiva del Colegio de Abogados de Bariloche para exponer el caso de la sanción. También recibió el apoyo de la Federación Argentina de Colegios de Abogados que solicitaron los antecedentes del caso.