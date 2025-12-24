Faenaron un animal en un campo y terminaron detenidos por abigeato agravado en Viedma

Tres hombres fueron imputados por abigeato agravado, robo en banda y tenencia ilegal de armas tras un operativo en un campo de Viedma.

Tres personas quedaron imputadas y con prisión preventiva luego de una audiencia realizada en Viedma, en el marco de una investigación por abigeato agravado, robo agravado y tenencia de arma de fuego sin autorización legal. La causa se originó a partir de un hecho ocurrido en un establecimiento rural ubicado sobre la Ruta Nacional 3.

La audiencia se desarrolló en la tarde de ayer y estuvo a cargo del Ministerio Público Fiscal, que expuso la teoría del caso ante el juez de garantías. Los imputados habían sido detenidos la noche anterior y comparecieron asistidos por la defensa pública.

La acusación del Ministerio Público Fiscal

Según detalló la Fiscalía, el hecho investigado se produjo entre las 21 y las 22.25, cuando tres hombres ingresaron sin autorización a un establecimiento rural de la zona. Una vez dentro del predio, se dirigieron al sector donde se encontraba el ganado y dieron muerte a un animal vacuno, que fue faenado en el lugar.

De acuerdo con la imputación, luego de faenar el animal lo cargaron en el vehículo en el que se movilizaban. En paralelo, forzaron accesos a distintas dependencias del establecimiento y se apoderaron de numerosos elementos de uso rural y doméstico.

Robo en el establecimiento y armas secuestradas

Entre los elementos sustraídos, el fiscal mencionó utensilios de cocina, herramientas, baterías, un grupo electrógeno, garrafas, materiales eléctricos y otros bienes pertenecientes al establecimiento. Además, indicó que durante el traslado los imputados llevaban consigo un arma de fuego y armas blancas que habrían sido utilizadas durante el hecho.

Al retirarse del lugar, el vehículo fue interceptado por personal de la Brigada Rural y efectivos de una unidad policial de la zona. En ese procedimiento se logró la aprehensión de dos de los sospechosos, mientras que el tercero se dio a la fuga.

La detención y las pruebas reunidas

El tercer imputado fue detenido poco después, tras un rastrillaje realizado en las inmediaciones del campo. En el operativo se secuestró el animal faenado, el arma de fuego y la totalidad de los elementos denunciados como robados.

Como sustento de la imputación, la Fiscalía enumeró la denuncia del damnificado, las actas policiales, los informes de la Brigada Rural, las pericias del Gabinete de Criminalística —incluidas tareas de rastros y pericias veterinarias—, la requisa del vehículo y la documentación que acredita la propiedad del animal.

Prisión preventiva y avance de la causa

El representante del Ministerio Público Fiscal acusó a los tres hombres como coautores de abigeato agravado por la participación de tres personas, robo agravado por haber sido cometido en lugar despoblado y en banda, y tenencia de arma de fuego sin autorización legal.

Al solicitar la prisión preventiva, la Fiscalía sostuvo que existían riesgos procesales de fuga y de entorpecimiento de la investigación. Tras escuchar a las partes, el juez de garantías tuvo por formulados los cargos y resolvió hacer lugar al pedido fiscal, ordenando la continuidad de la detención de los imputados mientras avanza la investigación.