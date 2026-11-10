Arturo Puig reveló la conmovedora señal de Selva Alemán que recibió durante la visita del papa León XIV

La visita del papa León XIV a la Argentina dejó imágenes multitudinarias y momentos de profunda emoción. Sin embargo, para Arturo Puig, el recorrido del Sumo Pontífice por Buenos Aires tuvo un significado mucho más íntimo: el actor vivió una situación que terminó interpretando como una posible señal de Selva Alemán, su compañera de vida durante décadas.

Según publicó Ciudad Magazine, el artista compartió la experiencia durante una entrevista con Nancy Pazos en Radio 10. Allí relató que pudo observar el paso del Papamóvil desde su departamento, ubicado en las inmediaciones de la avenida del Libertador, mientras se encontraba acompañado por su hija Ximena.

Lo que parecía ser un momento especial por la visita papal terminó convirtiéndose en un recuerdo profundamente personal.

El inesperado gesto del papa León XIV que emocionó a Arturo Puig

Durante la entrevista, Puig explicó que su departamento se encuentra cerca de la salida del túnel por donde circuló el vehículo que trasladaba al Pontífice.

El actor contó que estaba junto a su hija, siguiendo el recorrido por televisión y mirando hacia la calle para no perderse el paso del Papa.

En determinado momento, León XIV giró la cabeza y dirigió su mirada hacia el sector donde se encontraban. Ese gesto inesperado quedó grabado en la memoria del artista.

Aunque inicialmente relató el episodio como una experiencia emocionante, fue un comentario de Nancy Pazos el que le dio una dimensión completamente diferente.

La señal de Selva Alemán que conmovió a Arturo Puig

Al escuchar lo sucedido, la periodista sugirió que aquella mirada del Papa podría interpretarse como una señal de Selva Alemán, la actriz que murió el 3 de septiembre de 2024.

La observación tomó por sorpresa a Puig, quien permaneció unos segundos en silencio antes de responder.

«Sí… La verdad que tenés razón. Total y absolutamente», expresó el actor, visiblemente emocionado.

De esta manera, el artista coincidió con la interpretación de la conductora y vinculó aquel instante con el recuerdo de su esposa.

No se trató de una señal comprobable, sino de una interpretación personal y emotiva que adquirió un significado especial para Puig en medio del duelo por la pérdida de su compañera.

Arturo Puig y Selva Alemán: una historia de amor que sigue presente

Selva Alemán falleció el 3 de septiembre de 2024, a los 80 años, tras sufrir un infarto. Su muerte provocó una profunda tristeza en el ambiente artístico argentino y, especialmente, en Arturo Puig, con quien compartió más de cuatro décadas de amor.

La pareja construyó una de las relaciones más reconocidas del espectáculo nacional. Además de su vida familiar, ambos compartieron escenarios, proyectos profesionales y una extensa trayectoria en teatro y televisión.

Desde la partida de la actriz, Puig ha expresado públicamente cuánto la extraña y la importancia que continúa teniendo en su vida.

Por eso, el episodio ocurrido durante el recorrido de León XIV por Buenos Aires tuvo para el actor una carga emocional particular.

Una simple mirada del Pontífice, interpretada desde el recuerdo y el amor, terminó convirtiéndose en uno de los momentos más conmovedores de su experiencia durante la visita papal.