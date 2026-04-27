Solana Sierra no pudo con Pliskova y se despidió del Madrid Open: cómo quedó en el ranking

Solana Sierra (88°) no pudo estirar su racha en el Madrid Open. La experimentada checa Karolina Pliskova (197°), exN°1 del mundo, hizo valer su jerarquía y la derrotó por 6-4 y 6-3 en los octavos de final, en casi una hora y media de juego.

El comienzo fue auspicioso para la argentina, que quebró rápidamente y se adelantó 2-0. Sin embargo, no pudo sostener la ventaja, cedió y el desarrollo empezó a inclinarse en favor de la Pliskova. Aunque se mantuvo en partido, la checa se quedó con el primer set por 6-4, tras concretar tres quiebres contra dos de la marplatense.

En el segundo parcial, Sierra tuvo dos oportunidades para ponerse 2-0 con su saque, pero no logró capitalizarlas. A partir de allí, la ex número 1 del mundo tomó las riendas del juego y, con mayor solidez en los momentos clave, encaminó el cierre del partido.

Si bien las doble faltas de Pliskova (10 contra 7) le dieron algunas oportunidades a la argentina, nunca pudo concretar el quiebre para meterse en la pelea. Finalmente, la checa sostuvo su nivel y selló la victoria en sets corridos.

De esta manera, Pliskova avanzó a los cuartos de final, donde enfrentará a la ganadora del duelo entre Anastasia Potapova (56°) y Elena Rybakina (2°).

En lo que respecta a la tenista argentina, a pesar de la derrota cerró una buena actuación en la Caja Mágica, con tres triunfos de alto nivel que le permitirán escalar hasta el puesto 71 del ranking WTA.

Francisco Cerúndolo, a paso firme en el Madrid Open: clasificó a octavos de final

Francisco Cerúndolo (20°) tuvo una buena performance y venció con autoridad a Luciano Darderi (22°) por 6-2 y 6-3 para meterse en los octavos de final del Madrid Open.

El argentino impuso condiciones desde el inicio, con un quiebre temprano que le permitió marcar el ritmo del partido. Luego estiró la diferencia con otro break en el cierre del primer set, que terminó inclinando a su favor con claridad.

En el segundo parcial, Cerúndolo volvió a mostrarse agresivo, consiguió otro quiebre y no le dio opciones a su rival. Con ocho aces y sin ceder oportunidades de break, cerró una de sus mejores actuaciones en el torneo.

De esta manera, el argentino se metió entre los 16 mejores del certamen e intentará avanzar cuando enfrente al ganador del cruce entre Felix Auger-Aliassime (5°) y Alexander Blockx (69°).

Con información de ESPN