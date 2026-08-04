Drogas, presunta agresión y detención: el polémico caso que envuelve a Facundo Moyano

La situación judicial de Facundo Moyano dio un giro este martes luego de que la Justicia porteña ordenara su detención en el marco de una causa por presunta violencia de género. El exdiputado nacional quedó acusado de los delitos de lesiones y privación ilegítima de la libertad, mientras la investigación intenta reconstruir qué ocurrió durante el episodio denunciado por su pareja, la influencer Candela Arizaga, de 23 años.

El caso también quedó envuelto en una fuerte polémica luego de que trascendiera que la joven habría manifestado ante las autoridades que consumía estupefacientes desde hacía varios días, un dato que ahora también forma parte del expediente y que deberá ser analizado junto con el resto de las pruebas.

Cómo comenzó el caso que terminó con la detención de Facundo Moyano

Todo comenzó cuando efectivos de la Policía de la Ciudad intervinieron ante una situación de extrema tensión protagonizada por la pareja.

De acuerdo con la información difundida por Agencia Noticias Argentinas, Candela Arizaga fue asistida por personal policial y posteriormente trasladada por el SAME al Hospital Pirovano, donde recibió atención médica y declaró ante la División Protección Familiar.

En una primera instancia, la influencer acusó a Moyano de haberla agredido físicamente, motivo por el cual la Fiscalía dispuso el inicio de una investigación.

Con el avance de las actuaciones también trascendió que la joven habría reconocido haber consumido drogas durante varios días, una circunstancia que forma parte de la causa pero que no modifica la obligación de la Justicia de investigar la denuncia por presunta violencia de género y determinar cómo ocurrieron los hechos.

Qué delitos le imputan a Facundo Moyano

El fiscal Julián Pistone, de la Unidad Fiscal de Flagrancia Norte (UFLA Norte), ordenó la detención del hijo del dirigente sindical Hugo Moyano por los presuntos delitos de:

Lesiones.

Privación ilegítima de la libertad.

Ambos hechos fueron encuadrados en un contexto de violencia de género, según la calificación provisoria de la Fiscalía.

Inicialmente, el exfuncionario quedó alojado en la Comisaría Vecinal 13A, aunque no se descartaba un eventual traslado a otra dependencia.

Las pruebas que busca reunir la Justicia

La investigación se encuentra en una etapa inicial y la Fiscalía ya ordenó diversas medidas para esclarecer lo sucedido.

Entre ellas se encuentran:

El análisis de las cámaras de seguridad de la zona.

de la zona. La toma de declaraciones testimoniales .

. La ampliación del testimonio de la denunciante .

. Pericias médicas y demás medidas probatorias habituales en este tipo de causas.

El expediente quedó a cargo del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N.º 4, subrogado por la jueza Julia Correa.

Quién defenderá al exdiputado

La defensa de Facundo Moyano será asumida por el abogado Miguel Molina, quien, según confirmó Noticias Argentinas, se presentó en la comisaría acompañado por su socio Alfredo Gascón.

Molina ya había representado anteriormente a Moyano en asuntos personales, entre ellos el proceso de divorcio con la modelo Eva Bargiela, concretado en 2025.

Una causa en pleno desarrollo

Hasta el momento, no existe una resolución judicial sobre la responsabilidad penal de Facundo Moyano. La causa permanece en etapa de investigación y será la Justicia la que determine, a partir de las pruebas, testimonios y pericias, cómo se desarrollaron los hechos denunciados y cuál será la situación procesal del exdiputado.

El caso generó una fuerte repercusión pública por el perfil de los involucrados y por la gravedad de las acusaciones, en una investigación que continúa sumando elementos mientras avanzan las actuaciones judiciales.