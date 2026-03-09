Seguirá preso: prorrogan la prisión preventiva del acusado por el homicidio de un joven en Viedma

El juez que interviene en la causa por el homicidio de un joven ocurrido el 7 de agosto pasado en una vivienda del barrio San Martín de Viedma resolvió prorrogar la prisión preventiva del hombre acusado de haber cometido el hecho. La medida fue solicitada por el Ministerio Público Fiscal de Río Negro, que argumentó que persisten los riesgos procesales que justifican que el imputado continúe detenido.

La audiencia se desarrolló durante la mañana de este lunes en el marco de la investigación penal preparatoria. Allí, la fiscal interviniente repasó los elementos reunidos hasta el momento y explicó que todavía quedan diligencias pendientes para avanzar en la causa.

Entre los fundamentos expuestos, la Fiscalía sostuvo que se mantienen los peligros procesales que motivaron originalmente la prisión preventiva, principalmente el riesgo de fuga. En ese sentido, indicó que el acusado no es oriundo de Viedma ni cuenta con arraigo en la ciudad. Según se detalló, anteriormente había residido en distintas localidades y no registraba un empleo estable en el ámbito gastronómico.

Además, se mencionó que en la vivienda donde ocurrió el hecho se encontró una valija y que, de acuerdo con manifestaciones realizadas previamente, el imputado habría expresado su intención de abandonar la ciudad para reunirse con su hijo, quien reside en Bahía Blanca.

Otro de los aspectos considerados fue la expectativa de pena prevista para el delito investigado, que se encuentra entre las más altas contempladas en el Código Penal, lo que —según sostuvo la Fiscalía— incrementa el riesgo de evasión del proceso.

Avances y pericias en la investigación

Durante la audiencia también se detallaron las medidas que ya se llevaron adelante en el marco de la investigación. Entre ellas se mencionaron pericias científicas, estudios toxicológicos y análisis genéticos incorporados al expediente. Además, se realizaron pedidos de ampliación y precisiones sobre algunos informes técnicos.

Respecto de las diligencias pendientes, la Fiscalía indicó que se ampliará una pericia psiquiátrica, se completará una reconstrucción virtual del hecho y, posteriormente, se realizará un análisis criminalístico integral.

Con el objetivo de ordenar el avance de la causa, el Ministerio Público propuso unificar los plazos de la investigación penal preparatoria con los de la medida cautelar de prisión preventiva. De esta manera, ambas instancias tendrán como fecha de vencimiento los primeros días de julio.

El defensor público que asiste al imputado no presentó objeciones al planteo y señaló que los términos ya habían sido conversados previamente.

Tras escuchar a las partes, el juez resolvió hacer lugar al pedido de la Fiscalía y prorrogó la prisión preventiva hasta principios de julio. En esa fecha se realizará una nueva audiencia para evaluar el estado del proceso y analizar una eventual elevación de la causa a juicio.