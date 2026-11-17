En el Día de la Militancia, el peronismo mostró sus diferencias internas con dos convocatorias en paralelo: mientras Sergio Massa reunió en San Fernando al Frente Renovador y al PJ Federal, La Cámpora movilizó a sus seguidores frente al departamento de Cristina Kirchner. En el armado del primer espacio, la ausencia más significativa fue la del gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien no fue invitado.

Massa y el PJ Federal avanzan en su armado y dejan afuera a Kicillof

El acto en el Teatro Otamendi, organizado por el intendente Juan Andreotti bajo la consigna “Perón nos une, un país por delante”, formalizó la alianza entre el massismo y el Peronismo Federal, con referentes como Victoria Tolosa Paz, Juan Manuel Olmos y Guillermo Michel.

También participaron dirigentes de distintos sectores, entre ellos Miguel Ángel Pichetto, Nicolás Massot, Natalia de la Sota, los exgobernadores Gerardo Zamora y Sergio Uñac, y varios intendentes bonaerenses. Además, estuvieron presentes los dirigentes sindicales Jorge Sola y Christian Jerónimo, de la CGT.

Aunque desde el Frente Renovador niegan que exista una candidatura definida, Massa busca ampliar su espacio político y reunir respaldo para sus aspiraciones presidenciales.

En paralelo, La Cámpora convocó a su militancia frente a San José 1111, donde Cristina Kirchner salió al balcón para saludar a sus seguidores. Horas antes, Máximo Kirchner había participado en La Pampa de la inauguración de una unidad básica que lleva los nombres de sus padres.

“Vamos a trabajar hasta el último día para que Cristina sea candidata”, afirmó el diputado nacional, quien cuestionó que se limite la posibilidad de que la expresidenta compita en las elecciones de 2027.