Siguen los cruces en Juntos por el Cambio por la eventual incorporación de Sobisch en Neuquén

El ex diputado de Neuquén Jorge Taylor (PRO) reafirmó que se presentará en la interna de Juntos por el Cambio como precandidato a gobernador por el espacio macrista y aseguró que el ex gobernador (MPN) Jorge Sobisch, aún no está habilitado para disputar la candidatura.

“El sello del partido de (Miguel) Pichetto en Neuquén lo tiene otro afiliado al MPN, si se resuelve que el partido de Pichetto (Alternativa Republicana Federal) queda inscripto y que su candidato es Jorge Sobisch, iremos a la interna y se la ganaremos”, dijo Taylor.

La resistencia al ingreso de Sobisch a la alianza política de Juntos por el Cambio no sólo es radical, sino también emergió de las propias filas del PRO, que desde Buenos Aires impulsa la incorporación del neuquino para este circuito electoral valletano, con reuniones políticas que se replican en fotos con el expresidente Mauricio Macri que el propio Sobisch muestra en sus redes sociales y que otros dirigentes del PRO (como Leandro López) y de la Demoracia Cristiana (como el diputado Carlos Coggiola y la concejala Nadia Márquez) también impulsaron.

La mesa Neuquén de JxC decidió que el último fin de semana de septiembre (25) serán las internas para elegir al candidato a gobernador 2023 por el espacio. Según especificó con insistencia uno de los socios de la alianza de derecha, Carlos Eguía (CCARI) que se mostró poco afable a la incorporación de Sobisch.

A mediados de agosto, 45 días antes de la fecha establecida para la interna a gobernador, vencerá el plazo de presentación de listas.

El dirigente del CCARI confirmó que no irán con candidatos propios y tampoco lo hará Nuevo Compromiso Neuquino (NCN). Sí tiene candidatos el PRO (Jorge Taylor, Francisco Sánchez y David Schlereth) y la UCR (Pablo Cervi).

El presidente del PRO Neuquén, Marcelo Bermúdez, dijo que “políticamente Sobisch es parte de Juntos por el Cambio”, sin embargo, no reveló cómo será el ingreso formal a la alianza macrista por parte del ex gobernador. “Sólo sé que el mejor candidato, será el que presente el PRO”, manifestó Bermúdez para evitar una definición respecto a la interna con el ex gobernado del MPN y actual dirigente de la Democracia Cristiana, que en Neuquén no está incorporada a la aliaza de JxC.

“Está por verse esto de que Sobisch está adentro, desde el punto de vista de la incorporación del partido de Pichetto en Neuquén, aún no está terminado el trámite; el sello está inscripto por otro dirigente del MPN que lo usa como franquicia política, así es que no estoy de acuerdo con esto de que esté resuelto”, manifestó Taylor en declaraciones radiales.

El ex diputado provincial por el Recrear se posicionó a favor de la candidatura presidencial de la actual presidenta nacional del PRO, Patricia Bullrich. Firmó un duro comunicado con la diputada mandato cumplido de Cambiemos, Carolina Rambeaud en el que se sostuvo que “la inmensa mayoría de nuestros votantes no está de acuerdo con esta incorporación”, en tanto le endilgaron a Sobisch todas las cualidades políticas “que venimos a cambiar” y tanto Taylor como Rambeaud insistieron en que que si se asocian a “aquellos que decimos combatir, nuestro gobierno fracasará y el descrédito será irreparable”.