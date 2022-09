Femicidio de Agostina: se debatió la influencia de los medios sobre el jurado popular

El 80 por ciento de los preseleccionados para integrar el jurado popular por el femicidio de Agostina Gisfman opinó que los medios de comunicación tienen incidencia sobre la opinión pública. Así lo informó la jueza técnica que dirigirá el debate, Leticia Lorenzo. Sin embargo, todos los que fueron consultados sobre ese tema puntual respondieron que se sienten en condiciones de analizar de manera objetiva e imparcial la prueba que se produzca durante el juicio, y de emitir un veredicto libre de influencias externas.

Con la selección de los varones, este miércoles quedó conformado el jurado popular, integrado por seis mujeres y seis hombres (más dos suplentes de cada género), y el juicio comenzará el martes 13. Está previsto que se extienda durante 10 días, pero es muy probable que dure algo menos.

La selección de los varones fue un poco más discutida que la de las mujeres, realizada el día anterior. Las personas que se presentaron, y que salieron sorteadas al azar del padrón electoral, son de distintas edades y extracción social.

Previamente, debieron llenar un cuestionario sobre temas que muy probablemente se discutirán en el juicio.

La influencia de los medios

En base a las respuestas, la defensora jefa Laura Giuliani les preguntó a varios postulantes sobre la influencia de los medios de comunicación. Todos coincidieron en que «te hacen creer muchas cosas», pero solo uno dijo que no se sentía capaz de «tomar una decisión justa». En realidad, aclaró que «estas situaciones me ponen muy nervioso», pero admitió que del caso no sabía nada.

La defensa intentó recusarlo, la fiscalía y la querella se opusieron, y la jueza Lorenzo lo mantuvo como jurado. «El 80% de los convocados respondió que sí existe la influencia de los medios en la opinión pública, pero este jurado dijo que podía decidir en base a la prueba y que no conocía el caso», señaló.

El fiscal Agustín García, en un breve diálogo con Río Negro, señaló que «es inevitable que esto suceda en casos tan mediatizados, pero una cosa es haber leído o escuchado algo por televisión, y otra muy distinta es conocer las pruebas que se van a producir en el juicio».

Para la audiencia de selección de los varones la distribución de la sala fue optimizada de modo que las defensas pudieron estar junto al quinteto de imputados y de frente a los potenciales jurados. El día anterior habían estado en los extremos, sin posibilidades de comunicarse.

Las partes en el juicio

Asistieron la defensora pública jefa Laura Giuliani, la defensora pública Natalia Pelosso, el defensor público Pablo Marazzo, y los particulares Sebastián Perezzoli, Martín Espejo y Maximiliano Orpianessi. Estuvieron los imputados Juan Carlos Monsalve, Ana Perales, Enzo Monsalve y Gustavo Chianese. Faltó Maximiliano Zapata.

Por la fiscalía, además del fiscal jefe García, estuvieron la asistente letrada Guadalupe Inaudi y el agente Héctor Moncada. Por la querella, Iván Chelía y Diego Vázquez.

Agostina Gisfman, de 22 años, fue asesinada a puñaladas el 14 de mayo del 2021 en un basural de Centenario, y su cuerpo quemado en un intento por borrar rastros. A los imputados se los acusa de homicidio triplemente calificado.