Femicidio de Agostina: qué les preguntaron a las mujeres que integrarán el jurado

La primera audiencia de selección del jurado popular se desarrolló con una mínima intervención de la fiscalía, la querella y las defensas de los cinco imputados que irán a juicio acusados del femicidio de Agostina Gisfman. Quedaron definidas las seis titulares y dos suplentes mujeres, de un universo de 30 sorteadas al azar del padrón electoral, y el miércoles se procederá con los varones.

Antes de presentarse a la selección, las 30 mujeres debieron responder algunas preguntas en un formulario que enviaron vía mail. Esa información, que se mantiene en reserva, es insumo para la fiscalía, la querella y las defensas cuya misión es elegir un jurado imparcial.

Por ejemplo, una de las preguntas estaba relacionada con la opinión que les merece a las preseleccionadas aquel hombre que paga para tener sexo. Muchas respondieron que lo consideran un disvalor.

El hombre prostituyente

El defensor particular Sebastián Perazzoli, único que habló en nombre de los imputados, les pidió a varias mujeres que ampliaran el concepto. «Con el pago, se ofende, se pierde el valor hacia la mujer». «El hombre no tendría que hacer eso, y la mujer no tendría que venderse». «El que paga por sexo tiene poder sobre la otra persona, puede generar violencia», fueron algunas de las respuestas.

El fiscal jefe Agustín García repreguntó si esos reparos morales les impedían juzgar con imparcialidad en este caso, y todas respondieron que no, que por el contrario, están en condiciones de emitir un veredicto en base a la prueba objetiva que se exhiba en las diez jornadas de juicio oral previstas.

Perazzoli recusó de todos modos a algunas juradas, García se opuso y la jueza técnica que dirige la audiencia, Leticia Lorenzo, rechazó la pretensión de la defensa porque las mujeres «han hecho una diferenciación entre su posición personal y la labor que tendrán en este juicio», señaló.

Según pudo saber Río Negro, en el cuestionario también se les pidió una opinión respecto de la influencia de los medios de comunicación. La inmensa mayoría contestó que sí. De todos modos, no hubo preguntas para saber si estaban condicionadas por lo que habían leído o escuchado sobre el caso.

La distribución en la sala

En la sala estuvieron presentes Juan Carlos Monsalve, quien en silla de ruedas se ubicó de espaldas al jurado; Enzo Monsalve, Maximiliano Zapata, Gustavo Chianese y, lo más lejos posible de su marido, Ana Perales. Es un acting que repiten en cada audiencia pública: ella está acusada de instigadora del femicidio de Agostina y trata de mostrarse distante del imputado como autor material.

Por una curiosa disposición, sus abogados se sentaron en el otro extremo de la sala, enfrente de sus patrocinados: se trata de las defensoras públicas Laura Giuliani, Natalia Pelosso, Pablo Marazzo, y los particulares Sebastián Perezzoli y Martín Espejo.

Por la fiscalía, además de García, estuvo la asistente letrada Guadalupe Inaudi. Por la querella, Iván Chelía y Diego Vázquez.

Agostina Gisfman, de 22 años, fue asesinada a puñaladas el 14 de mayo del 2021 en un basural de Centenario, y su cuerpo quemado en un intento por borrar rastros. A los imputados se los acusa de homicidio triplemente calificado.